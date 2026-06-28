Grupo L del Mundial 2026: así terminó la fase de grupos

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Inglaterra cerró el Grupo L del Mundial 2026 como líder indiscutible, mientras Croacia se aferró al segundo puesto y Ghana quedó como mejor tercero provisional tras la jornada final disputada este sábado.

Los dos partidos simultáneos de la tercera jornada definieron la clasificación. En el MetLife Stadium de East Rutherford, Inglaterra derrotó 2-0 a Panamá con goles de Jude Bellingham en el primer tiempo y Harry Kane en la segunda parte. Al mismo tiempo, en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Croacia venció 2-1 a Ghana para escalar al segundo lugar del grupo.

La tabla final quedó encabezada por Inglaterra con siete puntos (dos victorias, un empate, seis goles a favor y dos en contra). Croacia terminó segunda con seis puntos, seguida de Ghana con cuatro como mejor tercero provisional. Panamá cerró el torneo en el último lugar con cero puntos y sin anotar un solo gol en tres partidos.

El recorrido del grupo estuvo marcado desde la primera jornada, el 17 de junio, cuando Inglaterra goleó 4-2 a Croacia en el AT&T Stadium de Dallas con un doblete de Kane. Ese mismo día, Ghana superó 1-0 a Panamá gracias a un gol agónico de Caleb Yirenkyi en el minuto 90+5 en el BMO Field de Toronto.

En la segunda jornada, el 23 de junio, Inglaterra empató 0-0 con Ghana en el Gillette Stadium de Boston, resultado que mantuvo a los africanos invictos en goles recibidos hasta ese momento. Croacia, por su parte, venció 1-0 a Panamá con un tanto de Ante Budimir al minuto 53 en Toronto.

La victoria croata sobre Ghana en la jornada final fue el momento decisivo que alteró el orden del grupo: los balcánicos, que llegaban terceros, superaron a los africanos y les arrebataron el segundo puesto directo, empujando a Ghana a depender de los resultados de otros grupos para confirmar su clasificación como mejor tercero.

Panamá, en su segundo Mundial, se despidió del torneo sin sumar un solo punto ni marcar un gol en los tres encuentros disputados.

En cuanto a los cruces de dieciseisavos de final, Inglaterra enfrentará al segundo del Grupo K, mientras Croacia medirá fuerzas con el primero de ese mismo grupo, según el cuadro del torneo.