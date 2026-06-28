Basureros en llamas convierten barrios de Holguín en una trampa para la salud

Un video publicado este domingo por la página de Facebook Holguín en fotos muestra a una persona mayor acompañada de un niño cruzando en medio de un basurero en llamas en el reparto Villanueva 3, mientras una columna de humo espeso envuelve los edificios residenciales del entorno y alarma a los vecinos por sus efectos sobre la salud.
La página advirtió con urgencia que la quema de desechos a cielo abierto no puede ser una salida al colapso del servicio de recogida. "Este humo está cargado de sustancias tóxicas. Las personas que padecen de asma, alergia, etc., esto es veneno. La situación está difícil, la recolección de basura está difícil, pero esto no puede convertirse en una solución".
Los comentarios al video reflejan la desesperación de quienes conviven a diario con el problema.
Una residente que vive cerca del basurero describió su experiencia: "Yo vivo cerca y tengo que pasar por ahí, casi ni podía respirar, y todo el pelo y la ropa cogió peste. Las personas en los edificios ahí cercan no pueden ni vivir. Y ahí mismo tiene un apto el gobernador y todos esos edificios son del Minint. En ese reparto no hay quien viva, hasta los ampiroles ahí le meten candela, todos los días de la vida queman ahí".
Otro vecino apuntó al daño acumulado sobre la salud respiratoria de la población: "Están acabando con los pulmones del pueblo. Cuando queman esos contenedores de basura es un humo terrible y se riega una ceniza y un polvillo negro que está matando a la población".
La indignación se mezcla con la resignación. "Ustedes se mueren sí o sí pero rápidito, si no los liquida una cosa los liquida otra. ¡Qué horror! No calculan las consecuencias de quemar esa basura", escribió una forista.
Alguien más señaló que "la quema de esa basura al aire libre contamina el medio ambiente con sustancias tóxicas que dañan la salud del ser humano y aún más tan cerca de una zona poblada, residencial", y exigió que las autoridades tomen medidas.
Una voz resumió el problema de fondo: "La solución es no crear los vertederos... y la indolencia se ha generalizado... es terrible y en toda Cuba"
La crisis en Villanueva 3 no es un episodio aislado. Holguín acumula meses de denuncias por el colapso del servicio comunal, con vertederos improvisados que han invadido parques infantiles, calles céntricas y espacios deportivos.
Este propio domingo, Radio Angulo reconoció que la acumulación de desechos sólidos "es el resultado de una cadena de ineficiencias donde la recogida por parte de Comunales, resulta claramente insuficiente y el control sobre los grandes generadores de basura —Mipymes, TCP, y centros estatales— prácticamente no existe".
En un texto titulado "Holguín, de las ciudades más limpias de Cuba a un vertedero", la emisora provincial admitió asimismo que "cada día que pasa, los montículos crecen, se desbordan e invaden aceras convirtiendo el entorno en un foco permanente de contaminación".
La fuente agregó que "ante la falta de soluciones sistemáticas, algunos optan por la quema de basura. Y entonces el aire se carga de humo, de toxinas invisibles, de ese olor persistente que se mete en las casas, en la ropa, en los pulmones. Esto lejos de resolver el problema, lo transforma en otro aún más peligroso".
En abril de 2026, ese mismo medio reportó que los basureros ardían cada noche en distintos barrios, consumiendo plásticos, tubos LED, restos de comida, animales en descomposición y envases de medicamentos vencidos.
La Empresa de Servicios Comunales reconoció déficits de camiones, piezas de repuesto, combustible y fuerza laboral, sin ofrecer soluciones concretas.
En octubre y noviembre de 2025, Holguín reportó casos de dengue —serotipo cuatro confirmado por prueba de reacción en cadena de la polimerasa— y chikungunya en casi todos sus 14 municipios, con la basura acumulada identificada como factor que favorece los criaderos del mosquito Aedes aegypti, lo que añade otra dimensión sanitaria a una crisis que las autoridades no logran resolver.
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis de Basura y Quema de Residuos en Holguín
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué se está quemando basura en Holguín?
La quema de basura en Holguín se ha convertido en una práctica común debido al colapso del servicio de recogida de desechos. La falta de camiones, piezas de repuesto, combustible y personal ha llevado a que los residuos se acumulen en las calles, y algunos residentes opten por quemarlos como una solución improvisada, a pesar de los riesgos para la salud y el medio ambiente.
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¿Cuáles son los efectos del humo tóxico en la salud de la población?
El humo tóxico producido por la quema de basura contiene sustancias peligrosas como dioxinas, furanos y monóxido de carbono. Estos compuestos pueden provocar problemas respiratorios, agravar enfermedades como el asma y las alergias, y, a largo plazo, pueden causar daños cerebrales y alteraciones hormonales en quienes están expuestos de forma continua.
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¿Qué medidas han tomado las autoridades para resolver el problema de la basura en Holguín?
Hasta el momento, no se han implementado soluciones concretas por parte de las autoridades para resolver el problema de la basura en Holguín. La Empresa de Servicios Comunales ha reconocido los déficits que enfrenta, pero no ha ofrecido un plan efectivo para restaurar la recogida regular de desechos y evitar la acumulación y quema de basura en la ciudad.
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¿Cómo afecta la crisis de basura a la calidad de vida en Holguín?
La acumulación de basura y la quema de desechos han deteriorado considerablemente la calidad de vida en Holguín. Los residuos no recogidos generan malos olores, atraen plagas y propician la proliferación de enfermedades. Además, el humo tóxico afecta la salud respiratoria de los residentes y contamina el aire, afectando de manera significativa el bienestar de la comunidad.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.