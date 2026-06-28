Basureros en llamas convierten barrios de Holguín en una trampa para la salud

Un video publicado este domingo por la página de Facebook Holguín en fotos muestra a una persona mayor acompañada de un niño cruzando en medio de un basurero en llamas en el reparto Villanueva 3, mientras una columna de humo espeso envuelve los edificios residenciales del entorno y alarma a los vecinos por sus efectos sobre la salud.

La página advirtió con urgencia que la quema de desechos a cielo abierto no puede ser una salida al colapso del servicio de recogida. "Este humo está cargado de sustancias tóxicas. Las personas que padecen de asma, alergia, etc., esto es veneno. La situación está difícil, la recolección de basura está difícil, pero esto no puede convertirse en una solución".

Los comentarios al video reflejan la desesperación de quienes conviven a diario con el problema.

Una residente que vive cerca del basurero describió su experiencia: "Yo vivo cerca y tengo que pasar por ahí, casi ni podía respirar, y todo el pelo y la ropa cogió peste. Las personas en los edificios ahí cercan no pueden ni vivir. Y ahí mismo tiene un apto el gobernador y todos esos edificios son del Minint. En ese reparto no hay quien viva, hasta los ampiroles ahí le meten candela, todos los días de la vida queman ahí".

Otro vecino apuntó al daño acumulado sobre la salud respiratoria de la población: "Están acabando con los pulmones del pueblo. Cuando queman esos contenedores de basura es un humo terrible y se riega una ceniza y un polvillo negro que está matando a la población".

La indignación se mezcla con la resignación. "Ustedes se mueren sí o sí pero rápidito, si no los liquida una cosa los liquida otra. ¡Qué horror! No calculan las consecuencias de quemar esa basura", escribió una forista.

Alguien más señaló que "la quema de esa basura al aire libre contamina el medio ambiente con sustancias tóxicas que dañan la salud del ser humano y aún más tan cerca de una zona poblada, residencial", y exigió que las autoridades tomen medidas.

Una voz resumió el problema de fondo: "La solución es no crear los vertederos... y la indolencia se ha generalizado... es terrible y en toda Cuba"

La crisis en Villanueva 3 no es un episodio aislado. Holguín acumula meses de denuncias por el colapso del servicio comunal, con vertederos improvisados que han invadido parques infantiles, calles céntricas y espacios deportivos.

Este propio domingo, Radio Angulo reconoció que la acumulación de desechos sólidos "es el resultado de una cadena de ineficiencias donde la recogida por parte de Comunales, resulta claramente insuficiente y el control sobre los grandes generadores de basura —Mipymes, TCP, y centros estatales— prácticamente no existe".

En un texto titulado "Holguín, de las ciudades más limpias de Cuba a un vertedero", la emisora provincial admitió asimismo que "cada día que pasa, los montículos crecen, se desbordan e invaden aceras convirtiendo el entorno en un foco permanente de contaminación".

La fuente agregó que "ante la falta de soluciones sistemáticas, algunos optan por la quema de basura. Y entonces el aire se carga de humo, de toxinas invisibles, de ese olor persistente que se mete en las casas, en la ropa, en los pulmones. Esto lejos de resolver el problema, lo transforma en otro aún más peligroso".

En abril de 2026, ese mismo medio reportó que los basureros ardían cada noche en distintos barrios, consumiendo plásticos, tubos LED, restos de comida, animales en descomposición y envases de medicamentos vencidos.

La Empresa de Servicios Comunales reconoció déficits de camiones, piezas de repuesto, combustible y fuerza laboral, sin ofrecer soluciones concretas.

En octubre y noviembre de 2025, Holguín reportó casos de dengue —serotipo cuatro confirmado por prueba de reacción en cadena de la polimerasa— y chikungunya en casi todos sus 14 municipios, con la basura acumulada identificada como factor que favorece los criaderos del mosquito Aedes aegypti, lo que añade otra dimensión sanitaria a una crisis que las autoridades no logran resolver.