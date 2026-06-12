«Holguín es un basurero total», denuncian cubanos ante el colapso de los servicios comunales

Un video publicado por la página de Facebook «Holguín Memories» muestra la Calle Mariana de la Torre cubierta de basura, escombros y residuos acumulados en la acera, en una nueva denuncia ciudadana sobre el deterioro de la que fuera una de las ciudades más limpias de Cuba.

El reel, etiquetado con el irónico hashtag #ciudaddelosparques, acumuló más de 51,000 visualizaciones y generó 122 comentarios cargados de indignación. «Holguín es un basurero total», escribieron cubanos en redes sociales al reaccionar a las imágenes.

El video de la Calle Mariana de la Torre no es un caso aislado, sino la expresión más reciente de un deterioro documentado durante meses. En abril, se registró que los basureros arden cada noche en varios barrios de Holguín, con humo tóxico producto de la quema de plásticos y residuos orgánicos ante la irregularidad en la recogida.

En mayo, el antiguo parque infantil Los Caballitos terminó convertido en vertedero improvisado tras ser demolido sin ningún plan de sustitución. «¿Dónde están las gestiones del gobierno?», preguntó una vecina en los comentarios.

El pasado 30 de mayo se reportó que el alcantarillado de Holguín lleva más de un año desbordado en varias zonas de la ciudad, sin que las autoridades hayan ofrecido solución.

El 2 de junio, un video viral mostró el Ateneo Deportivo de Holguín en total abandono: maleza, postes caídos, cercas desaparecidas y piscinas con agua putrefacta. Las imágenes superaron las 40,000 visualizaciones y provocaron reacciones como «duele verlo así» entre los cubanos.

Este mismo viernes, las autoridades desalojaron mipymes y carretilleros del mercado «Los Chinos», un punto con años de denuncias vecinales por basura acumulada, aguas residuales y malos olores.

El colapso de Holguín refleja una crisis nacional. A escala de todo el país, la recogida de basura cayó a 24.9 millones de metros cúbicos en 2023, equivalente al 92% del volumen del año anterior.

En La Habana, la generación diaria supera los 30,000 metros cúbicos mientras la ciudad apenas cuenta con unos 10,000 contenedores, muchos en mal estado, y un parque automotor que opera entre el 40% y el 57% de lo necesario.

Los cubanos en redes sociales rechazan las explicaciones oficiales que atribuyen el deterioro al embargo estadounidense y apuntan directamente al abandono institucional de la dictadura como causa del desastre.

El problema tampoco es nuevo: desde 2018 se registraban quejas por suciedad en calles y solares de Holguín, pero en 2026 la situación se ha agudizado hasta convertir a la histórica «Ciudad de los Parques» en símbolo del colapso de los servicios comunales en Cuba.