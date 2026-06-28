Jorge Ramos ante catástrofe en Venezuela: «La dictadura ha quedado totalmente desbordada»

El multipremiado periodista y escritor Jorge Ramos publicó este sábado un video en Facebook en el que reaccionó con dureza a la catástrofe sísmica que devastó Venezuela y a la respuesta del régimen, lanzando una advertencia política de alto voltaje: «Hay terremotos que terminan con tiranías».

La frase resume el eje de su mensaje, grabado cuatro días después de que dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieran el norte del país el 24 de junio, con epicentro en el estado Yaracuy y separados por apenas 39 segundos, en lo que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) calificó como los sismos más potentes registrados en Venezuela desde 1900.

El video acumuló en pocas horas cerca de 530,000 visualizaciones, más de 25,000 «me gusta» y más de 1,900 comentarios, lo que refleja el impacto de sus palabras en una audiencia que sigue con angustia la tragedia venezolana.

Ramos apuntó directamente a los militares del régimen y cuestionó su ausencia en las labores de rescate: «Cada vez se escucha a más venezolanos preguntarse dónde están esos militares que durante décadas tanto reprimieron al pueblo venezolano y que ahora no aparecen en las labores de rescate».

El periodista fue explícito al identificar a quiénes se refería: «Me refiero a esos militares que asesinaron y reprimieron durante las dictaduras de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro y ahora en la era de Delcy Rodríguez, de Jorge Rodríguez y de Diosdado Cabello».

En contraste con esa ausencia institucional, Ramos expresó una emoción genuina ante la reacción de la sociedad civil: «La dictadura ha quedado totalmente desbordada en Venezuela y estoy absolutamente conmovido de ver la manera en que tantos venezolanos civiles con sus propias manos están ayudando a otros venezolanos en las labores de rescate. Nunca había visto yo algo similar».

Para ilustrar ese fenómeno, el periodista recurrió a un referente histórico: «Recuerdo, sin embargo, el terremoto de 1985 en México, donde el Estado también fue desbordado y los mexicanos ayudaron a rescatar a otros mexicanos». Aquel sismo de magnitud 8.1 dejó más de 10,000 muertos, desbordó al gobierno del PRI y dio origen a un movimiento ciudadano organizado que muchos historiadores señalan como el inicio del debilitamiento político de ese partido.

La analogía que traza Ramos no es casual: los desastres naturales pueden acelerar el colapso de regímenes autoritarios cuando estos demuestran su incapacidad ante la población.

Aunque aclaró que «este no es el momento de hacer política y de pedir un ajuste de cuentas», advirtió que ese momento «vendrá pronto» y que por ahora «lo esencial es rescatar a los sobrevivientes y ayudar a los damnificados».

La magnitud de la tragedia respalda la urgencia del llamado. El número oficial de fallecidos ascendió a 1,430 personas al 27 de junio, con más de 3,360 heridos. La ONU estimó más de 50,000 desaparecidos y 6,76 millones de afectados, mientras que el PNUD calculó daños materiales por 6,700 millones de dólares. El USGS emitió Alerta Roja —nivel máximo— y proyectó con 42% de probabilidad que el número final de víctimas podría situarse entre 10,000 y 100,000 personas.

En redes sociales, miles de venezolanos resonaron con el mensaje de Ramos. Algunos comentarios expresaron con crudeza la frustración acumulada, señalando que «hasta un perro ha hecho más» que las autoridades en las labores de rescate.

El contexto político agrava la situación. Desde el 3 de enero de 2026, cuando Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada, reconocida por las Fuerzas Armadas, mientras Cabello opera como figura de poder real dentro del PSUV. El régimen no ha convocado elecciones pese a las exigencias constitucionales, y el salario mínimo lleva congelado desde marzo de 2022 en menos de un dólar mensual.

La situación guarda paralelismos con la realidad cubana, donde el régimen también ha demostrado históricamente su incapacidad para responder a emergencias sin depender de la solidaridad ciudadana espontánea, mientras mantiene un aparato militar y represivo robusto que no se traduce en protección real para la población.

La revista Newsweek incluyó a Ramos entre los 50 políticos y periodistas más importantes de Estados Unidos; mientras que la revista Time lo valora como uno de los 25 hispanos más influyentes del país norteño. En febrero de 2019 Ramos fue retenido más de dos horas y deportado de Venezuela tras intentar entrevistar a Maduro —quien confiscó las grabaciones—.