Trump se reúne con Mamdani, el alcalde socialista de New York: “Cuanto mejor le vaya, más feliz seré yo”

Vídeos relacionados:

El presidente estadounidense Donald Trump dijo este viernes que cuanto mejor le vaya al próximo alcalde de New York Zohran Mamdani “más feliz seré yo” tras el encuentro que sostuvieron en la Casa Blanca.

En una rueda de prensa conjunta, Trump, que se mostró extremadamente amable con Mamdani, dijo estar convencido de que el alcalde socialista “hará un buen trabajo en Nueva York” y sorprenderá a muchos conservadores.

“No estamos de acuerdo en casi nada, pero le ayudaremos a hacer un gran trabajo. Algo nos une. Los dos queremos que le vaya muy bien a nuestra ciudad”, agregó el presidente.

Tras pedirle hace unas semanas a Trump “subir el volumen” durante su discurso de victoria, Mamdani calificó de productiva la reunión con el presidente, que se centró, según sus declaraciones, en el propósito común de servir a los neoyorquinos.

Al ser cuestionado sobre si le gustaría vivir en la New York del alcalde Mamadani, Trump dijo que se “sentiría muy, muy cómodo viviendo en Nueva York”.

Sorprendentemente, la conferencia de prensa entre ambos políticos se mantuvo en un tono empático y el presidente además de colmar de elogios al socialista, lo ayudó a sortear las preguntas incómodas de la prensa.

Lo más leído hoy:

Ayer, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó de forma abrumadora una resolución que condena el socialismo, en un hecho legislativo que unió a sectores tradicionalmente opuestos de ambos partidos.

El texto, impulsado por la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar, contó con el voto de 86 demócratas, quienes se sumaron a sus rivales para censurar formalmente las "políticas socialistas" en el país, justo después del triunfo del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, abiertamente socialista.

Nacido en Kampala, Uganda, Mamdani emigró a Nueva York a los siete años.

Hijo de la renombrada cineasta Mira Nair y del académico Mahmood Mamdani, el joven político de 33 años fue criado en un ambiente de conciencia social y diversidad cultural.

Educado en el Bronx High School of Science y más tarde en Bowdoin College, donde estudió Estudios Africanos, construyó una trayectoria desde el activismo estudiantil hasta la política institucional.

Su campaña estuvo marcada por un lenguaje visual inclusivo, en el que lanzó mensajes en urdu, español y referencias a la cultura popular como Bollywood, acercándose a los diversos sectores que componen el tejido urbano de Nueva York.

Además, ha centrado su campaña en combatir el alto costo de vida en una de las ciudades más caras del mundo.

Su plan de gobierno incluye propuestas como servicio gratuito de autobuses en toda la ciudad, cuidado infantil universal desde las 6 semanas de edad, congelación de alquileres y control más estricto sobre propietarios negligentes, creación de supermercados de propiedad municipal con precios asequibles y triplicar la construcción de viviendas con renta estabilizada a cargo de sindicatos.

Durante una entrevista concedida en septiembre de 2025, Mamdani eludió en todo momento usar la palabra “dictadores” al referirse a Miguel Díaz-Canel y Nicolás Maduro.

“No he pensado mucho en Miguel Díaz-Canel, para serte honesto”, dijo primero.

Y sobre Maduro añadió: “Creo que ha hecho muchas cosas terribles, su gobierno es uno de represión, no hay duda de eso… pero simplemente no pienso en ellos tan seguido”.

En toda la entrevista, Mamdani evitó pronunciar la palabra “dictador”, incluso cuando el periodista Jorge Ramos insistió en que aclarara si reconocía a esos regímenes como tales.