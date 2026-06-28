Lindoro Incapaz descubre «el secreto» de la termoeléctrica Antonio Guiteras

El comediante cubano Reuel Remedios, conocido por su personaje de Lindoro Incapaz, encontró la explicación definitiva para uno de los misterios más frustrantes de Cuba: por qué la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras entra y sale del sistema eléctrico como si tuviera agenda propia. Y la respuesta, según él, es tan sencilla como irrefutable.

En un reel de un minuto publicado en Facebook, Lindoro abre el video con una declaración de principios: «No quiero escuchar más una discusión sobre la Guiteras, ¿ok?». Según el personaje, el cubano discute tanto porque «carece de tantas cosas que cuando él discute y gana la discusión por lo menos dice: 'ya tengo algo, por lo menos tengo la razón'». Una radiografía del alma nacional en dos oraciones.

Pero el verdadero hallazgo viene después. Lindoro zanja el debate con una revelación que, en su lógica, lo explica todo: «La Guiteras es extranjera... Cuadra, la Guiteras es yuma, por eso ella vive afuera». Y remata: «Lo que pasa es que ella viene de vez en cuando un minutico a saludar a la familia y, con la misma, se va». Misterio resuelto. Caso cerrado.

La metáfora es tan precisa que duele. La Guiteras, ubicada en Matanzas y considerada la mayor planta generadora de Cuba con capacidad de 330 MW, salió del Sistema Electroenergético Nacional por decimosexta vez en 2026 el 24 de junio, apenas dos días después de haber regresado el 22. Entró, saludó a la familia y se fue. Exactamente como dijo Lindoro.

Esa última avería ocurrió por pérdida de agua en la caldera, cuando la planta aportaba 250 MW de manera estable al sistema. El viernes 26, técnicos realizaban cortes y soldaduras en tres tuberías dañadas del economizador, el componente que entre enero y finales de mayo acumuló casi 300 horas fuera de servicio. El director de la planta, Román Pérez Castañeda, reconoció que se necesitan al menos 180 días de parada para una revisión integral, pero que «la situación del país todavía no lo permite».

El ministro de Energía, Vicente de la O Levy, prometió ese mantenimiento capital para finales de 2025, lo pospuso en diciembre alegando un «problema coyuntural» y lo volvió a anunciar en abril de 2026 sin fecha concreta. La Guiteras lleva más de 38 años de explotación sin haber recibido ese mantenimiento capital desde 2010. Mientras tanto, los parches se acumulan: en reparaciones anteriores se revisaron 544 cordones de soldadura, se repararon 172 y se midió el espesor en más de 850 puntos.

El contexto en que Lindoro lanza su chiste no tiene nada de gracioso. El 25 de junio, Cuba registró un déficit eléctrico récord de 2,208 MW, superando el anterior máximo de 2,174 MW del 14 de mayo. La Habana estuvo sin electricidad las 24 horas del jueves 25. Comunidades en Matanzas acumularon 85 horas consecutivas sin corriente. Además, 106 centrales de generación distribuida permanecen paralizadas por falta de combustible, equivalentes a 890 MW indisponibles.

La situación ha detonado una ola de protestas. El Observatorio Cubano de Conflictos reportó 1,311 acciones contestatarias solo en mayo de 2026, la cifra mensual más alta jamás registrada. Cacerolazos en Santiago de Cuba, manifestaciones en el Vedado habanero con respuesta policial y cortes de internet en zonas de conflicto completan el cuadro.

En los comentarios del video, los seguidores de Lindoro celebraron el chiste con la misma resignación que caracteriza al cubano que «por lo menos tiene la razón». Uno señaló que la explicación del comediante era más coherente que cualquier comunicado oficial. Otro apuntó que, si la Guiteras es yuma, quizás habría que pedirle visa para que se quede.

Expertos calculan que recuperar el sistema eléctrico cubano requerirá una inversión de entre 8,000 y 10,000 millones de dólares y entre tres y cinco años de trabajo. Mientras eso no ocurra, la Guiteras seguirá siendo, como dice Lindoro, esa pariente lejana que aparece de visita, toma café y desaparece antes de que nadie pueda pedirle que se quede.