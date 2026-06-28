Millones de estadounidenses pierden su seguro médico al vencer los subsidios de Obamacare

Vídeos relacionados:

La inscripción en planes de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) cayó tres millones de personas entre 2025 y febrero de 2026, según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos divulgados por The Associated Press, en lo que representa la mayor reducción registrada en el mercado de seguros subsidiados desde la creación del programa.

Las cifras oficiales muestran una caída del 13 % en la cobertura: de 22.1 millones de afiliados en 2025 a 19.2 millones en febrero de este año.

El gobierno federal atribuyó parte del descenso a una campaña contra inscripciones fraudulentas o «fantasma», pero analistas del sector sanitario apuntan a una causa más directa: el vencimiento, el 1 de enero de 2026, de los subsidios federales reforzados que habían mantenido las primas asequibles para millones de familias desde 2021.

Cynthia Cox, vicepresidenta y directora del programa de la ACA en la organización de investigación sanitaria KFF, fue contundente al valorar los datos: «Sabemos que personas reales perdieron su cobertura de seguro médico. Esta pérdida de cobertura ocurrió mientras millones de personas enfrentaban aumentos de dos o incluso de tres dígitos en sus pagos de primas».

La Fundación Kaiser estimó que, sin los subsidios mejorados, el pago medio de la prima que sale del bolsillo de los afiliados podría más que duplicarse en 2026, con un incremento del 114 %: de unos 888 dólares anuales en 2025 a alrededor de 1,904 dólares este año.

Cox advirtió además que la sangría no ha terminado: KFF proyecta que la inscripción efectiva podría seguir cayendo a lo largo del año hasta alcanzar un mínimo de 17.5 millones de personas, lo que supondría una pérdida acumulada de casi cinco millones de asegurados respecto al pico de 22.3 millones registrado en 2025.

Florida es el estado más golpeado por el impacto. Con 4.7 millones de afiliados en 2025, de los cuales cerca del 97 % recibía algún tipo de subsidio, y sin haber expandido Medicaid, el mercado de la ACA es para muchos trabajadores de bajos ingresos, autónomos y pequeños negocios la única vía de acceso a un seguro médico.

Los subsidios que ahora han vencido fueron el centro de una disputa política encendida en el Congreso durante el otoño de 2025. Demócratas y algunos republicanos moderados reclamaron su renovación sin éxito.

Los congresistas cubanoamericanos de Miami María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez votaron en contra de extender los subsidios y rechazaron sumarse a la maniobra bipartidista para renovarlos, a pesar de que el líder demócrata Hakeem Jeffries advirtió públicamente que «cientos de miles de personas en el sur de Florida» estaban en riesgo.

El pasado 12 de enero, la Cámara de Representantes aprobó una legislación para extender los subsidios por tres años con 230 votos contra 196, con 17 republicanos uniéndose a los demócratas, pero los tres congresistas cubanoamericanos no formaron parte de ese grupo y los subsidios ya habían vencido.

Como alternativa, el presidente Trump presentó en enero su Gran Plan de Salud para reemplazar el Obamacare, que propone devolver fondos directamente a los ciudadanos para que compren su propio seguro y reducir los precios de medicamentos entre un 80 % y un 9 0%.

Sin embargo, el plan aún no ha sido aprobado por el Congreso y deja sin respuesta cuestiones clave sobre la cobertura de personas con enfermedades preexistentes.

Con las elecciones legislativas de noviembre de 2026 en el horizonte, analistas anticipan que el encarecimiento del seguro médico se convertirá en uno de los temas centrales de la campaña, en un momento en que la asequibilidad sanitaria encabeza las preocupaciones de los votantes.