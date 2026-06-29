Médico cubano dice que sigue trabajando «por terquedad» en un país que empuja a los galenos hacia las mipymes

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Un médico del hospital pediátrico de Las Tunas publicó en Facebook una reflexión que resume la paradoja de ejercer la medicina en Cuba: hacerlo por vocación pura, en medio de un sistema que empuja a los galenos a abandonar la bata blanca por el sector privado.
Daniel Del Toro González respondió en su perfil de Facebook a una pregunta que le hicieron cuatro veces en un mes: «¿Y por qué trabajas todavía, si se nota que no tienes tanta necesidad de hacerlo y además te quejas?»
Su respuesta no fue una sola línea, sino un texto que habla en nombre de toda una generación de médicos cubanos que permanecen en el sistema estatal a pesar de todo.
«Trabajamos porque nos gusta. Porque es nuestra vocación, más allá de los problemas económicos y de la realidad del país», escribió Del Toro González y sin querer casi hizo un pequeño tratado de la ética de los galenos.
El médico evocó el peso de seis años de carrera —madrugadas con el Nelson y el Guyton, aprendiendo a distinguir soplos cardíacos— como razón suficiente para no rendirse: «Esos seis años costaron demasiado como para olvidarlos».
También mencionó a quienes no tuvieron esa opción: «Hay miles de médicos en todo el mundo que tuvieron que renunciar a su sueño de vestir una bata blanca para buscar un futuro mejor, lejos... muy lejos».
La parte más contundente del texto apunta directamente a la presión económica que enfrenta el sector: «En un país que muchas veces parece empujarnos a dejar la Medicina por una MIPYME, nosotros seguimos contando la frecuencia respiratoria de un niño con estridor laríngeo a las tres de la mañana».
Sobre las quejas, Del Toro González fue claro: «¿Nos quejamos? Claro. Como se queja quien lleva horas sin dormir, quien trabaja con lo que tiene y no con lo que necesita. Quejarse no significa dejar de amar lo que haces».
Y cerró con una frase directa: «Trabajamos porque nos da la gana, señora».
El testimonio llega en un momento crítico para la salud pública cubana.
Cuba perdió más de 30,000 médicos entre 2021 y 2024, pasando de 106,131 galenos registrados a 75,364, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información. La caída más pronunciada ocurrió entre 2022 y 2023, cuando el país perdió 13,303 médicos en un solo año.
Los salarios explican en parte la fuga: un médico recién graduado gana unos 4,610 pesos mensuales, equivalentes a menos de 16 dólares. Quienes se pasan a las mipymes privadas pueden cobrar hasta siete veces más que en el sector estatal, según un estudio con 70 profesionales entrevistados.
El caso de Del Toro González no es aislado. En junio, una médica cubana con especialidad y categoría docente reveló que su salario no alcanzaba para alimentar a su hijo.
En noviembre de 2024, el médico Yoelvis Estanquero Oliva decidió no ejercer más su carrera por la situación denigrante del sector.
El propio ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, reconoció en julio de 2025 una «crisis estructural sin precedentes», mientras el régimen mantenía a más de 24,000 trabajadores de la salud prestando servicios en unos 56 países, en condiciones que organismos internacionales han calificado de trabajo forzado.
Mientras tanto, médicos como Del Toro González siguen en guardia nocturna, con lo que tienen y no con lo que necesitan.
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis del Sistema de Salud en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué los médicos cubanos están dejando el sistema de salud estatal?
Los médicos cubanos están dejando el sistema de salud estatal debido a los bajos salarios y las malas condiciones laborales. Un médico recién graduado en Cuba gana alrededor de 4,610 pesos mensuales, equivalentes a menos de 16 dólares, mientras que pueden ganar hasta siete veces más en el sector privado. Además, los hospitales enfrentan una falta crónica de insumos básicos, lo cual dificulta su labor diaria.
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¿Cuántos médicos ha perdido Cuba en los últimos años?
Cuba ha perdido más de 30,000 médicos entre 2021 y 2024. La cifra de médicos disminuyó de 106,131 en 2021 a 75,364 en 2024. La especialidad de Medicina General Integral ha sido una de las más afectadas por esta fuga de profesionales, que buscan mejores oportunidades en otros países o sectores.
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¿Cómo afecta el salario de los médicos cubanos a su calidad de vida?
El salario de los médicos cubanos es insuficiente para cubrir sus necesidades básicas. Un médico con alta especialización puede ganar hasta 7,500 pesos mensuales, pero el costo de vida en Cuba es extremadamente alto. Productos básicos como un cartón de huevos y un litro de aceite pueden costar miles de pesos, obligando a los médicos a buscar ingresos adicionales en otras actividades o considerar la emigración.
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¿Qué restricciones enfrentan los médicos cubanos para emigrar?
Los médicos cubanos enfrentan restricciones migratorias severas para salir del país. El Decreto 306 de 2012, ampliado en 2023, clasifica a los médicos como trabajadores "vitales", lo que requiere la aprobación del empleador para emigrar. Este proceso es burocrático y puede llevar años, dejando a muchos médicos en un limbo migratorio y alejados de sus familias en el extranjero.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.