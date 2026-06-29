Médico cubano dice que sigue trabajando «por terquedad» en un país que empuja a los galenos hacia las mipymes

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Un médico del hospital pediátrico de Las Tunas publicó en Facebook una reflexión que resume la paradoja de ejercer la medicina en Cuba: hacerlo por vocación pura, en medio de un sistema que empuja a los galenos a abandonar la bata blanca por el sector privado.

Daniel Del Toro González respondió en su perfil de Facebook a una pregunta que le hicieron cuatro veces en un mes: «¿Y por qué trabajas todavía, si se nota que no tienes tanta necesidad de hacerlo y además te quejas?»

Su respuesta no fue una sola línea, sino un texto que habla en nombre de toda una generación de médicos cubanos que permanecen en el sistema estatal a pesar de todo.

«Trabajamos porque nos gusta. Porque es nuestra vocación, más allá de los problemas económicos y de la realidad del país», escribió Del Toro González y sin querer casi hizo un pequeño tratado de la ética de los galenos.

El médico evocó el peso de seis años de carrera —madrugadas con el Nelson y el Guyton, aprendiendo a distinguir soplos cardíacos— como razón suficiente para no rendirse: «Esos seis años costaron demasiado como para olvidarlos».

También mencionó a quienes no tuvieron esa opción: «Hay miles de médicos en todo el mundo que tuvieron que renunciar a su sueño de vestir una bata blanca para buscar un futuro mejor, lejos... muy lejos».

La parte más contundente del texto apunta directamente a la presión económica que enfrenta el sector: «En un país que muchas veces parece empujarnos a dejar la Medicina por una MIPYME, nosotros seguimos contando la frecuencia respiratoria de un niño con estridor laríngeo a las tres de la mañana».

Sobre las quejas, Del Toro González fue claro: «¿Nos quejamos? Claro. Como se queja quien lleva horas sin dormir, quien trabaja con lo que tiene y no con lo que necesita. Quejarse no significa dejar de amar lo que haces».

Y cerró con una frase directa: «Trabajamos porque nos da la gana, señora».

El testimonio llega en un momento crítico para la salud pública cubana.

Cuba perdió más de 30,000 médicos entre 2021 y 2024, pasando de 106,131 galenos registrados a 75,364, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información. La caída más pronunciada ocurrió entre 2022 y 2023, cuando el país perdió 13,303 médicos en un solo año.

Los salarios explican en parte la fuga: un médico recién graduado gana unos 4,610 pesos mensuales, equivalentes a menos de 16 dólares. Quienes se pasan a las mipymes privadas pueden cobrar hasta siete veces más que en el sector estatal, según un estudio con 70 profesionales entrevistados.

El caso de Del Toro González no es aislado. En junio, una médica cubana con especialidad y categoría docente reveló que su salario no alcanzaba para alimentar a su hijo.

En noviembre de 2024, el médico Yoelvis Estanquero Oliva decidió no ejercer más su carrera por la situación denigrante del sector.

El propio ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, reconoció en julio de 2025 una «crisis estructural sin precedentes», mientras el régimen mantenía a más de 24,000 trabajadores de la salud prestando servicios en unos 56 países, en condiciones que organismos internacionales han calificado de trabajo forzado.

Mientras tanto, médicos como Del Toro González siguen en guardia nocturna, con lo que tienen y no con lo que necesitan.