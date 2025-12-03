Cuba perdió más de 30 mil médicos desde 2021

Vídeos relacionados:

Cuba perdió 30,767 médicos en apenas tres años, al pasar de 106,131 galenos registrados en 2021 a 75,364 en 2024, según cifras publicadas por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

El desplome, reconocido por la propia institución estatal en sus reportes estadísticos, confirma una contracción acelerada del personal médico en medio del deterioro del sistema sanitario, marcado por la falta de recursos, la escasez de medicamentos y el éxodo de profesionales.

El dato aparece en la sección divulgada por la ONEI con motivo del Día de la Medicina Latinoamericana, donde también se precisa que en 2024 la isla contaba con 5,399 médicos menos que en 2023 (cuando se reportaron 80,763) y 10,199 menos que en 2014 (con 85,563), lo que refleja una tendencia sostenida a la baja tras el pico de 2021, año que la propia ONEI identifica como el de mayor cantidad de médicos en el país.

La caída también se aprecia con claridad en el salto de 2022 a 2023: la ONEI consignó que el número de médicos descendió de 94,066 en 2022 a 80,763 en 2023, una reducción de 13,303 en un solo año, golpe que impacta directamente en la capacidad asistencial.

En ese mismo periodo, la proporción de habitantes por médico empeoró: pasó de 113 en 2022 a 127 en 2023, de acuerdo con el anuario estadístico citado.

El retroceso no se limita a los médicos. Las estadísticas oficiales indican que el personal total del sector salud —que incluye estomatólogos, enfermeros, técnicos y otros licenciados— también sufrió una disminución marcada en 2023, al registrar 248,512 trabajadores, 32,586 menos que en 2022, cuando el personal ascendía a 281,098.

Lo más leído hoy:

Entre los segmentos más afectados, la ONEI reportó un déficit de 6,285 profesionales de enfermería, una reducción de 3,125 en estomatología y 6,191 bajas entre tecnólogos y otros licenciados de la salud respecto al año anterior.

Este deterioro de la fuerza laboral sanitaria coincide con la crisis hospitalaria posterior a la pandemia y con la salida de profesionales del sector, ya sea por emigración o por el abandono de la medicina hacia otros oficios como vía de supervivencia, en un contexto donde, según el propio balance recogido en el reporte, muchos trabajadores están “agotados, mal pagados y sin esperanza”.

A la contracción del personal se sumó la reducción de capacidades materiales.

En 2023, el número de camas reales disponibles quedó en 38,483, lo que representó 3,369 menos que el año anterior, de acuerdo con los datos citados del anuario de la ONEI.

En paralelo, el reporte apunta que la precariedad ha empujado a parte de la población a buscar alternativas fuera del sistema formal: una encuesta de Cubadata realizada en 2023 señaló que el 57,6% de los encuestados enfrentaba serios obstáculos para acceder a atención médica.

El documento también destaca un factor adicional que presiona la disponibilidad interna: la exportación de médicos.

Según el mismo recuento, en 2023 se reportó la salida al exterior de unos 37,000 galenos, una práctica que el texto describe como fuente importante de ingresos para el Estado, pero que coincide con el deterioro de la atención y el aumento de la demanda insatisfecha dentro de la isla.

En conjunto, las cifras oficiales de la ONEI retratan un escenario en el que el país que durante años se promovió como “potencia médica” enfrenta una pérdida sostenida de profesionales y capacidades, con un impacto directo en la disponibilidad de servicios y en la atención básica, justo cuando la población reporta mayores dificultades para enfermarse y atenderse dentro del sistema.