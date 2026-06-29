Brasil, Alemania y Países Bajos buscan un lugar en octavos de final

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La jornada de este lunes en el Mundial de la FIFA 2026 presenta tres duelos de alto voltaje en los dieciseisavos de final: Brasil enfrenta a Japón en Houston, Alemania mide fuerzas con Paraguay en Boston y Países Bajos choca con Marruecos en Monterrey, con tres boletos a octavos de final en disputa.
Es la primera vez en la historia que el torneo incluye una ronda de dieciseisavos, producto del formato ampliado a 48 selecciones que estrena esta edición celebrada en Estados Unidos, México y Canadá.
Brasil pone a prueba su candidatura ante Japón
La Canarinha llega como uno de los favoritos del torneo tras cerrar la fase de grupos como líder del Grupo C con siete puntos. Después de un empate inicial ante Marruecos, el equipo de Carlo Ancelotti encontró su mejor versión con dos victorias consecutivas por 3-0 frente a Haití y Escocia.
La gran figura ha sido Vinícius Júnior, autor de cuatro goles —incluyendo un doblete ante Escocia— y segundo máximo artillero del torneo, solo por detrás de Lionel Messi.
Enfrente estará una selección japonesa que ha sido una de las revelaciones del campeonato: clasificó desde el Grupo F con empates ante Países Bajos y Suecia, y una victoria sobre Túnez. Los asiáticos nunca han superado los octavos de final en un Mundial y buscarán protagonizar una de las mayores sorpresas de la historia eliminando al cinco veces campeón.
Alemania necesita reencontrarse con su mejor fútbol
La Mannschaft inició el torneo con una goleada espectacular de 7-1 sobre Curazao, pero su rendimiento fue decayendo: el ajustado triunfo sobre Costa de Marfil y la derrota 2-1 ante Ecuador en la última jornada del Grupo E dejaron dudas sobre su nivel real.
Paraguay llega en sentido contrario, en ascenso. Tras ser goleada por Estados Unidos en el debut, la Albirroja reaccionó con una victoria sobre Turquía y un empate 0-0 con Australia que le bastó para clasificar como mejor tercero del Grupo D con cuatro puntos.
El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro no alcanzaba los dieciseisavos desde el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando llegó hasta cuartos de final. El único antecedente mundialista entre ambas selecciones data de Corea-Japón 2002, cuando Alemania eliminó a Paraguay 1-0 con un gol de Oliver Neuville al minuto 88.
Países Bajos y Marruecos cierran la jornada en Monterrey
El partido más atractivo de la jornada enfrentará a dos selecciones que llegan con siete puntos cada una desde la fase de grupos. Los neerlandeses, líderes invictos del Grupo F, marcaron 10 goles en tres partidos y vencieron con autoridad a Suecia y Túnez.
Marruecos, semifinalista histórico en Catar 2022, confirmó su crecimiento internacional al igualar con Brasil y derrotar a Escocia y Haití para avanzar como segundo del Grupo C.
El duelo se disputará en el Estadio BBVA de Monterrey, con capacidad para 53,500 espectadores, en lo que será el último partido que acoja ese recinto en el torneo. El ganador se medirá a Canadá en octavos de final, equipo que ya aseguró su pase al vencer 1-0 a Sudáfrica el domingo.
Preguntas frecuentes sobre los dieciseisavos de final del Mundial FIFA 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Cuándo y dónde se jugará el partido entre Brasil y Japón en los dieciseisavos de final del Mundial 2026?
El partido entre Brasil y Japón se jugará el lunes 29 de junio a las 17:00 UTC en el NRG Stadium de Houston, Texas. Este es el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones en una Copa del Mundo.
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¿Cómo llegó Brasil a los dieciseisavos de final del Mundial 2026?
Brasil llegó a los dieciseisavos de final como líder del Grupo C con siete puntos, gracias a un empate 1-1 contra Marruecos y victorias por 3-0 frente a Haití y Escocia. Vinícius Júnior ha sido la gran figura del equipo, destacándose con cuatro goles durante la fase de grupos.
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¿Qué resultados obtuvo Japón para clasificar a los dieciseisavos de final?
Japón clasificó a los dieciseisavos de final como segundo del Grupo F con cinco puntos. Obtuvo empates ante Países Bajos (2-2) y Suecia (1-1), y logró una contundente victoria 4-0 sobre Túnez.
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¿Qué antecedentes existen entre Alemania y Paraguay en Copas del Mundo?
El único antecedente entre Alemania y Paraguay en Copas del Mundo es del Mundial de Corea-Japón 2002. Alemania eliminó a Paraguay 1-0 con un gol de Oliver Neuville en el minuto 88.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.