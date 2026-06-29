Brasil, Alemania y Países Bajos buscan un lugar en octavos de final

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La jornada de este lunes en el Mundial de la FIFA 2026 presenta tres duelos de alto voltaje en los dieciseisavos de final: Brasil enfrenta a Japón en Houston, Alemania mide fuerzas con Paraguay en Boston y Países Bajos choca con Marruecos en Monterrey, con tres boletos a octavos de final en disputa.

Es la primera vez en la historia que el torneo incluye una ronda de dieciseisavos, producto del formato ampliado a 48 selecciones que estrena esta edición celebrada en Estados Unidos, México y Canadá.

Brasil pone a prueba su candidatura ante Japón

La Canarinha llega como uno de los favoritos del torneo tras cerrar la fase de grupos como líder del Grupo C con siete puntos. Después de un empate inicial ante Marruecos, el equipo de Carlo Ancelotti encontró su mejor versión con dos victorias consecutivas por 3-0 frente a Haití y Escocia.

La gran figura ha sido Vinícius Júnior, autor de cuatro goles —incluyendo un doblete ante Escocia— y segundo máximo artillero del torneo, solo por detrás de Lionel Messi.

Enfrente estará una selección japonesa que ha sido una de las revelaciones del campeonato: clasificó desde el Grupo F con empates ante Países Bajos y Suecia, y una victoria sobre Túnez. Los asiáticos nunca han superado los octavos de final en un Mundial y buscarán protagonizar una de las mayores sorpresas de la historia eliminando al cinco veces campeón.

Alemania necesita reencontrarse con su mejor fútbol

La Mannschaft inició el torneo con una goleada espectacular de 7-1 sobre Curazao, pero su rendimiento fue decayendo: el ajustado triunfo sobre Costa de Marfil y la derrota 2-1 ante Ecuador en la última jornada del Grupo E dejaron dudas sobre su nivel real.

Paraguay llega en sentido contrario, en ascenso. Tras ser goleada por Estados Unidos en el debut, la Albirroja reaccionó con una victoria sobre Turquía y un empate 0-0 con Australia que le bastó para clasificar como mejor tercero del Grupo D con cuatro puntos.

El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro no alcanzaba los dieciseisavos desde el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando llegó hasta cuartos de final. El único antecedente mundialista entre ambas selecciones data de Corea-Japón 2002, cuando Alemania eliminó a Paraguay 1-0 con un gol de Oliver Neuville al minuto 88.

Países Bajos y Marruecos cierran la jornada en Monterrey

El partido más atractivo de la jornada enfrentará a dos selecciones que llegan con siete puntos cada una desde la fase de grupos. Los neerlandeses, líderes invictos del Grupo F, marcaron 10 goles en tres partidos y vencieron con autoridad a Suecia y Túnez.

Marruecos, semifinalista histórico en Catar 2022, confirmó su crecimiento internacional al igualar con Brasil y derrotar a Escocia y Haití para avanzar como segundo del Grupo C.

El duelo se disputará en el Estadio BBVA de Monterrey, con capacidad para 53,500 espectadores, en lo que será el último partido que acoja ese recinto en el torneo. El ganador se medirá a Canadá en octavos de final, equipo que ya aseguró su pase al vencer 1-0 a Sudáfrica el domingo.