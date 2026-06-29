Académica cubana denuncia a su esposo, exdirector de Petróleos Mexicanos, por agresión física

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La cubana María Felicia Jiménez Lavie, ingeniera nuclear, doctora en ingeniería y profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), denunció públicamente esta semana a su esposo, Víctor Rodríguez Padilla, exdirector general de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), por agresión física y violencia reiterada, tras lo cual solicitó medidas de protección a las autoridades.

La denuncia se hizo pública el pasado 25 de junio mediante un video difundido en redes sociales que documenta una agresión de Rodríguez Padilla contra Jiménez Lavie, el 15 de marzo de 2026, en una vivienda ubicada en el municipio Emiliano Zapata, estado de Morelos, en presencia del hijo menor de la pareja, de cinco años.

En el momento del ataque, Rodríguez Padilla aún estaba al frente de Pemex.

El video fue publicado por Jiménez Lavie, junto a un mensaje en el que solicitó ayuda a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, según un reporte de la agencia de noticias EFE.

«En casa, un alto mando del Gobierno actual le pega a su esposa. Romper el silencio era quedarme sin trabajo, sin dinero, sin tener dónde vivir y quitarme a mis hijos por el simple hecho de su cercanía a las altas esferas de la presidencia», denunció la académica cubana, y añadió: «Todo lo que me pueda pasar a mí o a mis hijos es culpa de Víctor Rodríguez Padilla. Ayuda, presidenta».

Al ser interpelada por medios de prensa sobre el caso, Sheinbaum informó que ya había tomado conocimiento de los hechos y garantizó que la víctima recibirá «toda la ayuda» necesaria.

Jiménez Lavie declaró en una entrevista con Aristegui Noticias que los episodios de violencia comenzaron alrededor de 2022. «Primero fueron ofensas verbales, después una cachetada, empujones, pero como esta, que fue muy brutal, inclusive estuve varios días con mucho dolor al caminar», reveló.

La mujer también denunció que su esposo utilizaba su posición de poder y la condición migratoria de ella como herramientas de coacción, amenazándola con quitarle la custodia de sus hijos o deportarla a Cuba.

Tras difundir los videos, Jiménez Lavie enfrentó nuevos obstáculos: sus líneas telefónicas fueron bloqueadas y la primera cuenta de la red social X que usó para publicar las imágenes fue suspendida. «Me acabo de dar cuenta hace 10 minutos de que me las bloquearon totalmente. No puedo recibir ni hacer ninguna llamada. Quiere decir que si me cortan el internet, yo estoy totalmente incomunicada e indefensa», advirtió.

La académica señaló que, al momento de sus declaraciones, aún no contaba con protección física y que necesita apoyo para abandonar la vivienda donde reside, además de atención psicológica para sus hijos. «Todavía no lo he visto. Yo necesito irme del domicilio donde estoy, este es rentado, necesito [apoyo] psicológico principalmente para mis dos hijos», alegó.

El hijo menor de la pareja presenció la agresión registrada en video y, en los días posteriores, presentó conductas agresivas en la escuela. La psicóloga del plantel educativo notificó a Jiménez Lavie sobre la situación.

El viernes la Fiscalía General del Estado de Morelos anunció la apertura de una investigación por los «probables hechos delictivos derivados de la difusión de una denuncia a través de un video, en donde se aprecia un acto de violencia en contra de una mujer», registrado el 15 de marzo, con «la presunta participación de un exfuncionario federal».

Además, señaló que estableció comunicación con la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México para «otorgar las garantías necesarias de protección a la víctima».

«La actual administración de Fiscalía Morelos reitera el compromiso de agotar todas las indagatorias correspondientes para deslindar responsabilidades», afirmó el comunicado oficial.

La Secretaría de las Mujeres condenó los hechos y pidió que el caso sea investigado con perspectiva de género. «Para esta secretaría es fundamental que cualquier acto de violencia contra una mujer sea atendido, investigado y sancionado», indicó en una declaración.

Por su parte, Rodríguez Padilla emitió un pronunciamiento en el que anunció su separación de cualquier cargo público para atender el proceso como ciudadano, invocó el principio de presunción de inocencia y pidió discreción por el bienestar de su familia.

El caso también generó una controversia sobre su situación laboral. Aunque la presidenta Sheinbaum había anunciado en mayo que asumiría la dirección del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), y el propio instituto lo presentó formalmente como director general el 3 de junio, la Secretaría de Energía indicó el 26 de junio que ese nombramiento «nunca se formalizó».

Jiménez Lavie imparte clases en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y otras instituciones, sin embargo, depende económicamente de su esposo y no cuenta con empleo independiente, lo que agrava su situación de vulnerabilidad. Pidió que la investigación se conduzca sin privilegios: «Que no lo apoyen a él, por respeto a las mujeres que la ley haga lo que debe y tenga que hacer, que sea castigado a la forma que sería castigado como cualquier otra persona».

Según el diario digial SDPNoticias, Jiménez Lavie cursó la maestría y el doctorado en ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), especializándose en materia energética. Fue profesora en Cuba y, tras llegar a México, impartió clases en la Escuela Militar de Ingenieros, la propia Facultad de Ingeniería de la UNAM y la Universidad Politécnica del Estado de Morelos (Upemor).

El medio de prensa afirmó que ella y Rodríguez Padilla contrajeron matrimonio el 18 de octubre de 2024, y tienen dos hijos menores de edad.