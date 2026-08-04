Más de 11 mil dólares recaudados para adolescente cubano Lester Domínguez

Una campaña de recaudación lanzada en la plataforma Crowdfunder ha reunido más de 11,000 dólares para costear la cirugía de Lester Domínguez, el joven holguinero que quedó en silla de ruedas tras recibir un machetazo en el cuello hace más de tres años.

La campaña, organizada desde Las Vegas, Nevada, por una persona identificada como «Sunrise H», tiene como meta recaudar $50,000 dólares y al cierre de este lunes cuenta con 269 donantes y 49 días restantes antes de su fecha límite, el 21 de septiembre de 2026.

El objetivo declarado es uno solo: financiar la operación que le permita a Lester volver a caminar.

El domingo, Lester publicó un video en Facebook en el que explicó su situación y pidió apoyo a quienes lo siguen: «Hola mi gente, soy Lester Domínguez, soy el muchacho que por robarme me dieron un machetazo hace tres años. Necesito ahora recaudar 30 mil dólares para mi operación en Estados Unidos. Ya conseguí una visa humanitaria por urgencia, necesito ir el 11 de septiembre a recogerla».

El joven aclaró que los fondos no pasan por intermediarios: «Nadie lo toca, va directamente a la cuenta», refiriéndose a la cuenta del hospital estadounidense donde se realizará la intervención.

A quienes no puedan donar, les pidió al menos difundir su mensaje: «Si no pueden, por favor, compartan el video y etiquétenselo a personas para poder llegar a más personas. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga».

Su padre, Dennis Domínguez, explicó la gravedad médica del caso: Lester tiene una vértebra invertida que comprime de forma progresiva la médula espinal, con riesgo de parálisis total si no se interviene a tiempo.

«Aquí cada minuto cuenta, ya que el niño tiene una vértebra invertida que le va comprimiendo la médula espinal, y termina quedando paralítico», escribió en Facebook.

La compresión ha avanzado al punto de que Lester ya no puede abrir las manos ni manejar su silla de ruedas por sí solo.

El calvario del joven comenzó el 21 de marzo de 2023, cuando tenía 16 años y fue atacado con un machete en San Germán, Holguín, para robarle un teléfono Huawei.

La lesión medular C5 incompleta lo dejó en silla de ruedas y lo sometió a meses de terapia intensiva con ventilación mecánica, traqueotomía, escaras, neumonía e infecciones bacterianas.

El agresor, Adrián Grass Bermúdez, fue detenido tras hallarse el teléfono de Lester enterrado en el patio de su vivienda. La Fiscalía Provincial de Holguín solicitó 20 años de prisión por robo con violencia e intimidación, más cuatro años adicionales por hurto continuado.

La vista oral se celebró el 15 de mayo de 2024 y el juicio quedó concluso para sentencia.

En agosto de 2025, los médicos confirmaron que Lester podía operarse en Cuba, pero la intervención nunca recibió fecha definitiva debido al colapso del sistema de salud cubano.

Según denuncia de su padre, el gobierno cubano no le ha brindado ningún tipo de ayuda en más de un año.