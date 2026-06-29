Falta de personal y maquinaria: disminuyen esperanzas de encontrar más sobrevivientes a cuatro días de los terremotos en Venezuela

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A cuatro días de los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela, las posibilidades de hallar más sobrevivientes entre los escombros se reducen dramáticamente en el estado La Guaira, donde familiares de víctimas denuncian el abandono gubernamental y la ausencia de maquinaria pesada para remover los restos de los edificios derrumbados, según reporta El Nuevo Herald.

Los dos sismos, de magnitudes 7.2 y 7.5, ocurrieron el 24 de junio con apenas 39 segundos de diferencia y provocaron el colapso de al menos 250 edificios en La Guaira. El balance oficial asciende a 1,450 muertos y 3,238 heridos, mientras la ONU estima más de 50,000 desaparecidos.

En Playa Grande, uno de los sectores más golpeados, Leonela Delgado, de 38 años, lleva cuatro días buscando a su hijastro entre los restos del edificio Belo Horizonte, una estructura de 17 pisos que quedó reducida a apenas cuatro plantas en pie.

«La esperanza es lo último que se pierde, pero ya no tenemos muchas esperanzas», declaró Delgado a la agencia EFE.

Desde el primer momento, relató, había personas con vida atrapadas entre los escombros, pero sin herramientas ni equipos adecuados fue imposible llegar a ellas a tiempo. «Desde el día que llegamos había muchas personas que estaban vivas (...) y como pudimos tratamos de mover algunas cosas, mover escombros, pero bueno, no tuvimos éxito», señaló.

El viernes, Delgado llegó a extraer con sus propias manos cuerpos de personas que días antes le habían pedido auxilio. «Estaban bajo losas muy pesadas y no teníamos ni las herramientas ni la maquinaria ni el equipo adecuado para poder sacar y mover a esas personas», relató.

La denuncia más grave apunta directamente a la respuesta oficial. «La policía viene, toma un video, toma la foto y se van. Ahorita lo acaban de hacer y ese ha sido el factor recurrente desde que ocurrió el siniestro (...) todo ha sido de manera voluntaria, no ha sido ningún plan de contingencia que haya llevado a cabo ningún ente gubernamental», afirmó.

La enfermera Diana Guzmán, quien viajó desde España al conocer la magnitud del desastre, encontró una situación crítica al llegar. «Lamentablemente, hay personas que han perdido la vida por falta de rescatistas, por falta de personal capacitado, tenemos personas que están ya en estado de descomposición, cuerpos como es el de mi familiar, donde lamentablemente no hemos tenido (...) respuesta del Gobierno», denunció.

Guzmán describió cómo los propios familiares realizan las labores de rescate sin ninguna preparación. «Todo lo que hacen lo hacen de manera empírica por el deseo de querer recuperar su familiar con o sin vida», señaló Delgado.

La única ayuda que ha llegado a Playa Grande proviene de civiles, pequeños equipos de bomberos, Protección Civil y brigadas internacionales de Italia y Ecuador, parte de los más de 2,200 rescatistas de al menos 17 países desplegados en la zona.

En medio del drama, se han registrado rescates extraordinarios en los días previos: el sábado fueron rescatados con vida un bebé de 18 días, su madre y un niño de 11 años tras pasar más de 74 horas bajo los escombros, y este domingo equipos de rescate extrajeron con vida a otra persona de un edificio colapsado en Caraballeda.

El Servicio Geológico de Estados Unidos estimó con un 42% de probabilidad que el número final de víctimas podría situarse entre 10,000 y 100,000 personas, una cifra que convertiría a estos terremotos en la mayor catástrofe natural de la historia venezolana, superando incluso el deslave de Vargas de 1999, que dejó entre 10,000 y 30,000 muertos en el mismo estado La Guaira.