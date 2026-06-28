Sube a 1,450 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela

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El balance de víctimas por los dos terremotos que devastaron Venezuela el miércoles 24 de junio continúa aumentando: este domingo el gobierno elevó a 1,450 el número oficial de fallecidos, con 3,238 heridos y miles de personas aún sin localizar.

Los dos sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia y son considerados los más potentes registrados en el país desde 1900, según la agencia AP.

La cifra de muertos ha escalado de forma acelerada: 164 el jueves 25, 920 el viernes 26 y 1,430 el sábado 27, antes de llegar al nuevo balance de este domingo.

La plataforma ciudadana Encuéntralos contabilizaba al mediodía del sábado casi 55,000 personas desaparecidas, mientras la ONU maneja una estimación de hasta 50,000 desaparecidos y cifra en 6,76 millones el total de afectados por el desastre.

El gobierno reportó este domingo que más de 770 edificios colapsaron total o parcialmente, el doble de lo reportado apenas dos días antes.

El estado costero de La Guaira, la zona más devastada, permanece con acceso bloqueado y requiere permisos especiales para ingresar, con más de 14,000 militares y policías desplegados en la región.

Las labores de rescate continuaron este domingo con equipos locales e internacionales trabajando contra el reloj.

Rescatistas de Estados Unidos y Francia lograron extraer con vida a un padre y su hijo de entre los escombros durante la mañana.

También fueron rescatados un bebé de 10 meses y un niño de 11 años, según informó AP.

Más de 2,200 rescatistas procedentes de 17 países habían llegado al país para el sábado, según la ONU, con equipos de México, Brasil, El Salvador, Francia y España, entre otros. Washington anunció una ayuda de 150 millones de dólares y sus equipos trabajan además en la reparación del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, gravemente dañado y con una sola pista operativa.

Sin embargo, la respuesta del gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez fue objeto de crecientes críticas.

Ciudadanos frustrados bloquearon la salida de una excavadora de un sitio de colapso y retiraron a su operador, luego de que funcionarios del partido gobernante se fotografiaran frente a edificios derrumbados sin prestar ayuda.

Muchos residentes de las zonas afectadas declararon haber visto muy poca presencia gubernamental.

«No importa quién sea, familiar o no. Si hay alguien con vida, hay que sacarlo», dijo Yonahí Regalado, quien buscaba a su hermana y a su sobrino de un año entre los escombros, mientras helicópteros sobrevolaban la zona.

El desastre golpea a Venezuela en un momento de extrema fragilidad.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimó los daños directos en 6,700 millones de dólares, equivalentes al 6% del PIB venezolano, con un impacto total que podría alcanzar entre 10,050 y 20,100 millones.

Entre los desaparecidos figuran al menos 32 cubanos, concentrados principalmente en las localidades de Caraballeda, Catia La Mar y Los Corales, en La Guaira, y se confirmó la muerte de una niña cubana y su prima.

El Servicio Geológico de Estados Unidos emitió Alerta Roja tras los sismos y estima con un 42% de probabilidad que el número total de fallecidos podría situarse entre 10,000 y 100,000, una proyección que contrasta con el conteo oficial en curso y que anticipa semanas difíciles para un país que, antes de los terremotos, ya tenía ocho millones de personas necesitadas de asistencia humanitaria, según la ONU.