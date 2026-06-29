EE.UU. e Irán acuerdan detener ataques: habrá nueva reunión en Qatar esta semana

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Estados Unidos e Irán alcanzaron este domingo un nuevo entendimiento para poner fin a los bombardeos mutuos de los últimos días y celebrar una reunión diplomática en Qatar a lo largo de esta semana, según reportó el portal estadounidense Axios en su edición de este domingo.

El acuerdo llega apenas dos días después de que ambas partes se acusaran mutuamente de haber violado el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio, que había puesto fin a más de 100 días de guerra abierta.

Según Axios, el entendimiento incluye no solo la pausa en los ataques, sino también la garantía de que los buques podrán seguir transitando «libremente» por el estrecho de Ormuz mientras se retoman las conversaciones diplomáticas.

La nueva escalada que precipitó este acuerdo comenzó el viernes, cuando Donald Trump acusó a Irán de lanzar «al menos cuatro drones de ataque unidireccional contra barcos que transitaban por el estrecho de Ormuz», calificándolo de violación «insensata» del alto el fuego.

Entre los objetivos de esos ataques iraníes figuró el petrolero M/T Kiku, de bandera panameña, que transportaba más de 2 millones de barriles de crudo cuando fue alcanzado por un dron suicida.

El Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) respondió con bombardeos de precisión contra instalaciones militares iraníes, incluyendo infraestructura de vigilancia, comunicaciones, defensa aérea, almacenamiento de drones y capacidades de minado naval.

Irán, a su vez, acusó a Washington de violar el memorando y justificó sus ataques contra objetivos estadounidenses en Kuwait y Baréin como un acto de «legítima defensa».

El sábado, Trump elevó drásticamente el tono de sus advertencias al publicar en Truth Social: «Puede que llegue un momento en que ya no podamos ser razonables y nos veamos obligados a completar militarmente el trabajo que iniciamos con tanto éxito. Si eso sucede, ¡la República Islámica de Irán dejará de existir!»

El memorando de entendimiento del 17 de junio, ratificado presencialmente el 19 de junio en Suiza por el vicepresidente JD Vance y el canciller iraní Abbas Araghchi, establecía un alto el fuego de 60 días, la reapertura del estrecho de Ormuz y el compromiso de Irán de no desarrollar armas nucleares.

Sin embargo, el acuerdo dejó abiertos ocho puntos críticos sin resolver, entre ellos la duración de la moratoria al enriquecimiento de uranio: Washington exige 20 años, mientras Teherán propone entre cinco y 15.

El director de la CIA, John Ratcliffe, había advertido a Trump que Irán no cumpliría sus compromisos nucleares, una señal de la fragilidad del proceso desde su inicio.

El estrecho de Ormuz, por el que transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial, se ha convertido en el principal campo de batalla de esta crisis, y la reunión prevista en Qatar esta semana será la prueba de si el frágil proceso de paz puede sostenerse.