EEUU bombardea Irán tras ataque con drones contra un buque comercial en el Estrecho de Ormuz

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El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ejecutó este viernes bombardeos de precisión contra instalaciones militares iraníes como respuesta directa al ataque con drones que Irán lanzó el jueves contra buques comerciales en el Estrecho de Ormuz.

Según el comunicado oficial de CENTCOM, los ataques se llevaron a cabo a las 17:00 hora del este (22:00 GMT) y tuvieron como objetivos depósitos de misiles y drones, así como emplazamientos de radar costero iraníes ubicados en las proximidades del estrecho.

El jueves, Irán lanzó al menos cuatro drones de ataque unidireccionales contra embarcaciones que transitaban la vía marítima. Fuerzas estadounidenses derribaron tres de ellos, pero uno logró impactar en la cubierta superior del buque de carga M/V Ever Lovely, de bandera singapurense.

La embarcación sufrió daños materiales, aunque pudo continuar su travesía sin heridos ni consecuencias ambientales.

Publicación de CETCOM en X

Donald Trump calificó el ataque iraní como una «violación insensata» y «tonta» del alto al fuego firmado apenas días antes entre Washington y Teherán, según reportaron medios como RTVE y El Financiero.

Un funcionario estadounidense precisó que los bombardeos de este viernes «no indican un regreso a operaciones de combate a gran escala», buscando así acotar el alcance de la respuesta militar.

La televisión estatal iraní reportó daños en áreas de defensa aérea a lo largo de la costa del Golfo Pérsico, incluyendo las ciudades de Abbas Qesh y Sir.

El episodio representa una nueva fractura en el frágil proceso de distensión entre ambas potencias. El memorando de entendimiento entre EEUU e Irán había sido firmado entre el 17 y el 19 de junio en Suiza, con mediación de Pakistán y Qatar, estableciendo una moratoria de 60 días para negociar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní, la reapertura del estrecho y el levantamiento de sanciones.

Sin embargo, el acuerdo comenzó a tambalearse casi de inmediato. Irán cerró nuevamente el Estrecho de Ormuz el 20 de junio alegando ataques israelíes en el sur del Líbano, y el jueves volvió a atacar buques comerciales, desencadenando la respuesta militar de este viernes.

El conflicto entre EEUU e Israel contra Irán se inició el 28 de febrero de 2026 con la denominada «Operación Furia Épica», una ofensiva conjunta que destruyó más de 500 objetivos iraníes, entre ellos instalaciones nucleares en Isfahan, Natanz y Fordow.

En las semanas siguientes se produjeron bombardeos masivos, incluyendo el ataque a la isla de Kharg —principal terminal petrolera de Irán— el 14 de marzo, y la destrucción del cuartel general subterráneo de la Guardia Revolucionaria el 6 de abril con bombarderos B-2.

El Estrecho de Ormuz es una de las arterias energéticas más críticas del planeta, por la que transitan aproximadamente 16 millones de barriles de petróleo diarios, lo que convierte cada cierre o ataque en la zona en un factor de desestabilización para los mercados globales.

Apenas el 23 de junio, Trump había declarado que Irán aceptó la presencia de inspectores nucleares de la ONU en su territorio, un avance que ahora queda ensombrecido por la escalada de este viernes.