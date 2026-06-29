Cubanoamericano Benjamín León, embajador de EE.UU. en España, será padre a los 81 años

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El embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León Jr., de 81 años, será padre por cuarta vez junto a su esposa Mavileibys Campa Felipe, de 38 años, quien mostró públicamente su avanzado embarazo el jueves pasado durante la recepción organizada por la Embajada de EE.UU. en Madrid con motivo del 250 aniversario de la independencia estadounidense.

La noticia se conoció a través de las imágenes del evento,al que asistieron la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. Durante el recorrido por la alfombra roja, Mavileibys —conocida también como Mavi León— se llevó la mano al vientre en varias ocasiones, dejando entrever el feliz momento que atraviesa la pareja, reportó Hola.

El bebé, que nacerá antes de que termine este año, será el primer hijo en común de ambos y el cuarto de León, quien ya tiene tres hijos adultos de su matrimonio anterior: Silvia, Lourdes y Benjamín III.

La pareja, que mantiene una diferencia de edad de 43 años, contrajo matrimonio en 2025 en una ceremonia celebrada en Key Biscayne, Florida. Desde que se instalaron en Madrid en febrero de 2026, Mavi ha acompañado al embajador en todos sus compromisos institucionales, incluyendo la presentación de cartas credenciales ante el rey Felipe VI.

Benjamín León Jr. nació en 1944 en la provincia de Oriente, Cuba, y emigró a Estados Unidos en 1961 a los 16 años, huyendo de la Revolución cubana, con apenas cinco dólares en el bolsillo.

Instalado en Miami, construyó uno de los mayores imperios sanitarios del sur de Florida. Junto a su padre fundó la Clínica Asociación Cubana, que obtuvo la primera licencia de Organización de Mantenimiento de Salud del estado de Florida en 1973, y que la familia vendió a UnitedHealthCare en 1994 por aproximadamente 500 millones de dólares.

Posteriormente fundó Leon Medical Centers, una red especializada en atención a personas mayores que hoy atiende a más de 44,000 pacientes en Miami-Dade con más de 2,300 profesionales.

Mavileibys también es de origen cubano, lo que hace que ambos compartan raíces y un vínculo estrecho con la comunidad cubanoamericana de Miami. Quienes conocen al matrimonio destacan la admiración mutua que existe entre ellos, y el propio León ha definido esta etapa como «una de las más emocionantes de su vida».

El presidente Donald Trump nombró a León embajador el 3 de enero de 2025, describiéndolo como «un empresario, jinete y filántropo de gran éxito». El Senado confirmó su nombramiento el 19 de diciembre de 2025, y juró el cargo ante el secretario de Estado Marco Rubio el 10 de febrero de 2026.

Desde su llegada a Madrid, León ha mantenido una agenda diplomática activa que incluye reuniones con opositores cubanos como José Daniel Ferrer para debatir sobre la situación de libertad en Cuba, además de gestiones ante el gobierno español en materia de defensa.

El embarazo de Mavileibys llega así en un momento de máxima visibilidad pública para la pareja, que compagina sus responsabilidades diplomáticas con una nueva etapa personal que convertirá al embajador cubanoamericano en padre por primera vez a los 81 años junto a su actual esposa.