Cacerolazos en Santiago de Cuba y el régimen despliega operativo de boinas negras con armas largas

Un comando de boinas negras armados con fusiles patrulla este domingo el barrio Chicharrones, en Santiago de Cuba, en respuesta a una protesta de cacerolazos protagonizada por jóvenes de la zona, según reportó el periodista Yosmany Mayeta Labrada.
Testigos presenciales aseguran que la llegada de los efectivos, portando armas largas, tuvo como objetivo amedrentar a los manifestantes que golpeaban cacerolas desde la calle y desde sus viviendas.
Las imágenes nocturnas, captadas desde un punto elevado, muestran a varios individuos uniformados en la vía pública, al menos uno de ellos con lo que parece ser un arma larga en las manos.
La protesta en Chicharrones se suma a una cadena de cacerolazos masivos que sacudieron Santiago de Cuba el pasado 18 de junio, cuando vecinos de los repartos Sueño, Santa Bárbara, Antonio Maceo, Veguita de Galo, Mármol y Altamira salieron a las calles en protesta por los apagones.
Al día siguiente, el 19 de junio, las protestas llegaron a pocas cuadras de la sede provincial del Partido Comunista de Cuba en Santiago, en una escalada sin precedentes recientes.
El detonante del descontento es la crisis energética: cortes de electricidad que en algunos barrios superan las 22 horas diarias, agravados por la avería de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras y un déficit nacional que rondó los 2,000 MW en junio de 2026.
Desde marzo de este año, distintos repartos de la ciudad —Sueño, Micro 9, Micro 3, El Salao, Los Pinos, Portuondo, Centro Histórico, Altamira y Chicharrones, entre otros— han registrado protestas repetidas motivadas por los apagones prolongados.
El 30 y 31 de mayo ya se había documentado el primer despliegue de boinas negras en Santiago de Cuba en 2026, junto a quema de gomas en el barrio Los Pinos.
Las llamadas «boinas negras» son el nombre popular de la Brigada Especial Nacional (BEN), unidad de fuerzas especiales dependiente del Ministerio del Interior (MININT) cuya misión oficial es contraterrorista, pero que el régimen emplea sistemáticamente para disolver manifestaciones.
Su historial represivo quedó documentado durante las protestas del 11 de julio de 2021, cuando efectivos de la BEN golpearon y arrestaron a ciudadanos en distintas ciudades del país.
Como consecuencia de esos abusos, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la brigada en julio de 2021.
Mayeta Labrada señaló que «las protestas ocurren en medio del malestar por los prolongados apagones y la difícil situación que atraviesa la población, mientras continúan reportándose despliegues de fuerzas de seguridad en distintos puntos de la ciudad».
La aparición de la BEN con armas largas en Chicharrones este domingo representa una nueva escalada en la respuesta represiva del régimen ante un descontento popular que no cesa en Santiago de Cuba.
Preguntas frecuentes sobre las protestas y la represión en Santiago de Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué se están produciendo protestas con cacerolazos en Santiago de Cuba?
Las protestas con cacerolazos en Santiago de Cuba son una respuesta al descontento popular debido a los prolongados apagones, que en algunos casos superan las 22 horas diarias. La crisis energética, agravada por la avería de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras y un déficit nacional significativo, ha empujado a los ciudadanos a manifestarse en las calles exigiendo servicios básicos y libertad.
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¿Cómo está respondiendo el régimen a las protestas en Santiago de Cuba?
El régimen ha respondido a las protestas en Santiago de Cuba con un despliegue de fuerzas represivas, incluyendo el uso de las boinas negras, una unidad de fuerzas especiales del Ministerio del Interior, conocida por su papel represivo en protestas anteriores. Este despliegue busca amedrentar a los manifestantes y disolver las concentraciones, en lugar de abordar las causas subyacentes del descontento.
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¿Cuál es el papel de las boinas negras en la represión de protestas en Cuba?
Las boinas negras, oficialmente conocidas como la Brigada Especial Nacional (BEN), son una unidad de fuerzas especiales dependiente del Ministerio del Interior de Cuba. Su misión oficial es contraterrorista, pero el régimen las utiliza sistemáticamente para reprimir manifestaciones. Su historial represivo incluye la represión de las protestas del 11 de julio de 2021, por lo que fueron sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
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¿Qué impacto ha tenido la crisis energética en las protestas en Cuba?
La crisis energética ha sido un detonante crucial para las protestas en Cuba, especialmente en Santiago de Cuba. Los apagones prolongados, que pueden durar hasta 22 horas al día, han generado un descontento profundo entre la población, que ya enfrenta una situación económica y social extremadamente difícil. Esta crisis ha llevado a los ciudadanos a salir a las calles a protestar con cacerolazos, exigiendo no solo electricidad, sino también cambios políticos y sociales.
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¿Qué otras ciudades en Cuba han experimentado protestas similares a las de Santiago de Cuba?
Además de Santiago de Cuba, ciudades como La Habana, Santa Clara y varias localidades en Matanzas han experimentado protestas similares debido a la crisis energética. En La Habana, barrios como Santos Suárez y Cayo Hueso han protagonizado cacerolazos y otras formas de protesta en respuesta a los apagones prolongados y la falta de servicios básicos.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.