«Su familia no sabe nada»: Doctora cubana y su bebé continúan desaparecidos tras sismos en Venezuela

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Lázara Yumara Villaurrutia Rodríguez, doctora matancera de 35 años, lleva cinco días desaparecida junto a su esposo venezolano Juan Simón Leca y su bebé de siete meses, Sebastián, tras el colapso del edificio donde residían en Playa Grande, Catia La Mar, estado La Guaira, Venezuela, sin que las autoridades cubanas hayan ofrecido respuesta alguna a su familia.

La alerta sobre su paradero fue difundida este lunes en Facebook por la periodista matancera Yirmara Torres Hernández, quien compartió el llamado a solicitud de una amiga y excompañera de estudios de la doctora desaparecida. «Su familia está desesperada, profe, no saben nada... Sus amigos estamos desesperados», escribió la amiga en su mensaje a Torres Hernández.

El edificio donde vivía la familia colapsó completamente el 24 de junio cuando dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 —separados por apenas 39 segundos— sacudieron Venezuela a las 18:04 hora local, los más potentes registrados en el país desde 1900, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Desde entonces, ningún familiar ha podido establecer contacto con ninguno de los tres. Torres Hernández, no obstante, mantuvo un hilo de esperanza en su publicación: «Aún hoy siguen encontrando personas con vida, así que se mantiene la esperanza de que esta familia pueda ser encontrada igual con vida».

El caso de la doctora Villaurrutia no es aislado. Según la plataforma ciudadana Encuéntralos y el medio independiente elToque, al menos entre 29 y 32 cubanos han sido reportados como desaparecidos en Venezuela tras los sismos, concentrados principalmente en el estado La Guaira.

Mientras las familias aguardan noticias, la respuesta del régimen cubano ha sido objeto de críticas por su opacidad y tardanza. El 27 de junio, la directora de Asuntos Consulares del MINREX, Ana Teresita González Fraga, declaró que Cuba «no tiene confirmación oficial de connacionales heridos, fallecidos o desaparecidos», una afirmación que contradecía directamente los reportes ciudadanos con nombres y ubicaciones concretas.

El presidente Miguel Díaz-Canel aseguró el 28 de junio mantener «contacto permanente con las autoridades venezolanas», pero el gobierno priorizó públicamente la seguridad de la brigada médica cubana —unos 12,930 colaboradores de salud— mientras ignoraba la situación de los ciudadanos cubanos residentes en las zonas devastadas.

Solo este lunes, cinco días después de los sismos, el MINREX reconoció oficialmente la muerte de un cubano, Lupercio Adrian D'Pérez y Pando, y habilitó teléfonos para reportes: 7 8321484 en Cuba y 02129914635 / 04123332625 en el Consulado en Venezuela. Previamente, el 27 de junio, había sido hallada sin vida la cubana Vanessa Martínez.

Entre los cubanos desaparecidos documentados por plataformas ciudadanas figuran también Ady Zaldívar, de 64 años, en Caraballeda; Michel Luis Curbelo Moreira, fisioterapeuta de 34 años; y la familia de Channette Martínez, con su esposo e hijo Matías, de ocho años.

La catástrofe ha dejado un balance que supera los 1,700 fallecidos, más de 3,238 heridos y estimaciones de la ONU de hasta 50,000 desaparecidos en total, con más de 250 edificios colapsados o dañados solo en La Guaira, la zona donde vivía la doctora matancera junto a su familia.