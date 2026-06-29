MINREX confirma la muerte de un cubano en Venezuela y sigue buscando a otros desaparecidos

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El gobierno cubano reconoció la muerte de un connacional en Venezuela a consecuencia de los devastadores terremotos del 24 de junio, según declaró Ana Teresita González Fraga, directora general de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), en una publicación difundida en Facebook.

La víctima se llamaba Lupercio Adrian D’Pérez y Pando, quien de acuerdo con su perfil en Facebook residía desde 2021 en la ciudad de Caraballeda, en el estado de Vargas.

La funcionaria envió sus condolencias a familiares y amigos.

«Continuamos sin descanso en la búsqueda de información con autoridades venezolanas, la Asociación de Cubanos, nuestros colaboradores y otras organizaciones para confirmar otros connacionales fallecidos o desaparecidos», agregó.

Captura de Facebook / Ana Teresita GF

El MINREX habilitó el teléfono 7 8321484 para que familiares en Cuba puedan reportar la situación de sus allegados en el país sudamericano.

«Los cubanos residentes en Venezuela, lo pueden hacer a través de los teléfonos del Consulado cubano: 02129914635 / 04123332625», concluye el post.

Este reconocimiento oficial llega días después de que el propio MINREX negara tener información sobre afectados.

El sábado pasado, la propia González Fraga había declaró: «Hasta el momento no tenemos confirmación oficial de connacionales heridos, fallecidos o desaparecidos», una postura que contradecía los reportes ciudadanos que ya documentaban más de 30 cubanos desaparecidos.

La confirmación de esta muerte llega cuando las familias ya han actuado por sus propios medios.

El 27 de junio, familiares confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de la niña cubana Vanessa Martínez, oriunda de Melena del Sur, Mayabeque, y el de su prima, ambas residentes en el edificio Coral Beach de Los Corales, en el estado La Guaira.

El hermano de Vanessa, Dayan Martínez, permanece desaparecido bajo los escombros de ese mismo edificio. Los dos menores vivían con su padre, un médico cubano que optó por quedarse en Venezuela tras cumplir una misión oficial; su madre reside en Cuba.

Más cubanos siguen sin aparecer. Una familia de al menos seis miembros -entre ellos Alain Rodríguez Rojas, Teresa Rojas Rodríguez y cuatro familiares más- permanece desaparecida en los edificios Oasis Beach y Resjurel de La Guaira.

También se busca a la doctora Lázara Yumara Villaurrutia Rodríguez, de 35 años y oriunda de Matanzas, junto a su esposo y su bebé de siete meses, tras el colapso del edificio Cumanagoto.

Entre los desaparecidos también figura Lupercio Pérez, cubano de 55 años, reportado en la zona Costa Caribe desde el 24 de junio, según la plataforma ciudadana Encuéntralos. Otros casos incluyen a Ady Zaldívar (64 años), Olivia Hernández Pérez (28 años, psicóloga), Michel Luis Curbelo Moreira (34 años, fisioterapeuta) y Arístides Peralta Pérez (58 años, entrenador de boxeo), entre varios más.

El doblete sísmico de magnitudes 7.2 y 7.5, con epicentro en el estado Yaracuy, es el más potente registrado en Venezuela desde 1900, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. El balance oficial venezolano asciende a al menos 1,450 fallecidos y más de 3,238 heridos, mientras la ONU estima hasta 50,000 desaparecidos en todo el país.

Cuba envió una Brigada Especial de Salvamento y Rescate para sumarse a las labores internacionales, en las que participan más de 25 equipos de 17 países. El MINREX habilitó el teléfono 7 8321484 para que familiares en Cuba puedan reportar la situación de sus allegados en Venezuela.

La plataforma Encuéntralos registraba este lunes 77,913 personas sin localizar en todo el país, una cifra que refleja la magnitud de una catástrofe que aún no ha mostrado su peor cara.