Alligator Alcatraz habría costado hasta 20 veces más que otros centros de detención migratoria

Vídeos relacionados:

El polémico centro de detención migratoria Alligator Alcatraz, ubicado en los Everglades de Florida, habría costado a los contribuyentes estadounidenses hasta 20 veces más que otros centros similares en el país, según una investigación financiera de CBS News Miami publicada tras el anuncio de su cierre.

El análisis determinó que mantener a un detenido en esa instalación costaba $3,571 por día, frente a los $165 que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) paga en promedio a cárceles y prisiones privadas bajo contrato en el resto del país.

El costo total acumulado durante sus 350 días de operación se estima en 1,200 millones de dólares, lo que lo convertiría en el centro de detención migratoria más caro de la historia de Estados Unidos.

CBS Miami llegó a esa cifra multiplicando los 21,000 detenidos procesados por los 16 días de estadía promedio que registra ICE, lo que arroja 336,000 días-detenido en total. Al dividir los 1,200 millones entre ese número, el resultado es un costo diario de $3,571 por persona. Visto de otra manera, la instalación consumía un promedio de $3.4 millones cada día que permanecía abierta.

John Sandweg, exdirector interino de ICE durante la administración Obama, calificó la cifra de escandalosa. «Es un número impactante; si ese número es preciso, es una tarifa absolutamente asombrosa», declaró. «Esta idea de una tarifa de $3,500 por una instalación que no es conveniente y no ayuda a ICE a cumplir su misión... eso me hace preguntarme quién está protegiendo el dinero de los contribuyentes».

Sandweg subrayó que el debate no debería reducirse a posturas a favor o en contra de la inmigración. «Lo que digo es que hay cárceles existentes mucho más baratas, antiguas prisiones cerradas y contratistas privados donde ICE puede conseguir esas camas, alojar a las mismas personas en camino a la deportación, de forma más conveniente, más segura para los propios agentes y mucho más barata para el contribuyente», señaló.

El centro fue construido en apenas ocho días mediante contratos sin licitación, por orden del gobernador Ron DeSantis, sobre la infraestructura del antiguo aeropuerto Dade-Collier Training and Transition, en Ochopee. La idea partió del fiscal general de Florida, James Uthmeier, quien la describió el 19 de junio de 2025 como una «oportunidad eficiente y de bajo costo», argumentando que el entorno natural —caimanes y pitones— haría innecesaria una costosa infraestructura de seguridad perimetral.

El cierre definitivo fue anunciado por DeSantis el 25 de junio, quien defendió la gestión del centro. «Alligator Alcatraz cumplió el papel para el que fue diseñado», afirmó el gobernador. «Ha ayudado a retirar a muchas personas peligrosas de las calles y a sacarlas no solo del estado de Florida, sino de Estados Unidos de América».

El financiamiento del centro también fue objeto de controversia desde el inicio. Florida asumió los costos operativos con fondos estatales de emergencia —458.5 millones de dólares del último año fiscal— con la promesa de reembolso federal. El estado solicitó 608 millones de dólares, pero solo recibió 58 millones el 1 de junio de 2026; el resto quedó bloqueado por impugnaciones judiciales.

Además del costo, el centro acumuló graves denuncias por condiciones inhumanas. Amnistía Internacional documentó hacinamiento de entre 27 y 32 personas por jaula, baños desbordados, agua no potable e iluminación permanente. Un informe de Human Rights Watch de mayo de 2026 señaló que el agua «sabía a agua de inodoro» y causaba enfermedades. Casi el 60% de los detenidos fueron clasificados por ICE como personas sin condenas penales previas, contradiciendo la justificación original del proyecto.

El sitio está destinado a reabrir como pequeño aeropuerto de entrenamiento de pilotos, su uso original antes de convertirse en el centro de detención más costoso —y cuestionado— de la historia migratoria estadounidense.