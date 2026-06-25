DeSantis confirma el cierre de Alligator Alcatraz tras casi 21,000 deportaciones

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció este jueves el cierre definitivo de Alligator Alcatraz, el polémico centro de detención migratoria ubicado en los Everglades, al oeste de Miami, tras procesar casi 21,000 deportaciones desde su apertura hace menos de un año.

El anuncio se realizó en una conferencia de prensa celebrada en el propio sitio, junto al llamado «Zar de la Frontera» de la Casa Blanca, Tom Homan.

«Hoy tiene cero detenidos. Ha ayudado a retirar a muchas personas peligrosas de las calles y a sacarlas no solo del estado de Florida, sino de Estados Unidos de América. Los detenidos que estaban aquí siguen bajo custodia federal. Los esfuerzos de desmovilización en estas instalaciones están en marcha», declaró DeSantis.

El gobernador sostuvo que las operaciones de detención de Florida contribuyeron en total a casi 30,000 deportaciones adicionales, y que el estado concentra más del 40% de todos los arrestos de inmigración estatales y locales a nivel nacional.

DeSantis también subrayó que el cierre no supone el fin de la colaboración de Florida con las autoridades federales: «Nuestros acuerdos 287G siguen en vigor. Nuestra instalación en el condado de Baker sigue en operación, y la misión continúa».

El centro, cuyo nombre oficial era South Florida Detention Facility, fue inaugurado el 1 de julio de 2025 por Trump y DeSantis en el antiguo aeropuerto Dade-Collier Training and Transition, en Ochopee, construido en apenas ocho días mediante poderes de emergencia estatales y con capacidad para hasta 5,000 detenidos.

Su costo operativo superó 1.2 millones de dólares diarios, acumulando un gasto total que rebasa los 1,200 millones de dólares. Florida solicitó un reembolso federal de 608 millones, pero solo recibió un pago parcial de 58 millones el 1 de junio de 2026; el resto quedó bloqueado por impugnaciones judiciales.

El proceso de cierre se inició formalmente el 22 de junio, cuando Kevin Guthrie, director de Manejo de Emergencias de Florida, comunicó a los proveedores la orden de desmovilización total.

El 17 de junio, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ya había trasladado a todos los detenidos a otras instalaciones en Florida, California, Arizona, Luisiana y Texas, alegando precaución ante la temporada de huracanes.

Durante su operación, el centro acumuló denuncias graves. Amnistía Internacional documentó en diciembre de 2025 hacinamiento de entre 27 y 32 personas por jaula, baños desbordados, agua no potable, iluminación permanente y demoras de hasta 72 horas para recibir atención médica.

El 2 de abril de 2026, guardias usaron gas pimienta contra detenidos que protestaban por falta de acceso a teléfonos. Además, casi el 60% de los detenidos fueron clasificados por ICE como personas sin condenas penales previas, contradiciendo la justificación original del proyecto.

La comunidad cubana fue uno de los grupos más afectados: según un informe de Human Rights Watch de mayo de 2026, entre enero de 2025 y marzo de 2026 fueron deportados a México 4,353 cubanos, el grupo nacional más numeroso entre los expulsados a ese país.

Homan agradeció la cooperación de Florida y reiteró que la agenda migratoria de la administración Trump continuará con aplicación estricta de las leyes. El sitio de Alligator Alcatraz está destinado a reabrir como pequeño aeropuerto de entrenamiento de pilotos.

DeSantis cerró su intervención con una afirmación rotunda: «No tengo ninguna duda de que esto salvó vidas».