Trump gana poder sin precedentes sobre agencias federales, pero la Fed se le resiste

Vídeos relacionados:

La Corte Suprema de Estados Unidos emitió este lunes dos fallos históricos y contradictorios que redefinen el equilibrio de poder entre el presidente Donald Trump y las instituciones federales independientes: amplió de forma drástica la autoridad presidencial para despedir jefes de agencias reguladoras, pero al mismo tiempo bloqueó el intento de Trump de destituir a una gobernadora de la Reserva Federal.

El primer fallo, en el caso Trump v. Slaughter, derriba un precedente de 91 años establecido en 1935 con Humphrey's Executor v. United States, que permitía al Congreso proteger a ciertos funcionarios ejecutivos del despido arbitrario.

Con esa decisión, el tribunal determinó que las protecciones de inamovilidad otorgadas a comisionados de agencias como la Comisión Federal de Comercio (FTC) y la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB) violan la separación de poderes, al contradecir el Artículo II de la Constitución, que confiere todo el poder ejecutivo al presidente.

La propia Corte reconoció en su fallo que estaba deshaciendo décadas de práctica institucional, al concluir que los tres poderes del gobierno habían estado en «abierto desafío a la Constitución» al permitir tales protecciones durante casi un siglo.

El senador Chuck Schumer condenó la decisión con dureza, calificándola de un «permiso» para que Trump convierta las agencias independientes en «clubes privados para sus amigos y allegados».

Sin embargo, el mismo tribunal frenó al presidente en un segundo fallo, este de cinco votos contra cuatro, al determinar que Trump no puede despedir a Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal y primera mujer afroamericana en integrar su junta directiva.

La Corte estableció que anunciar el despido de Cook a través de la red social Truth Social no constituye una notificación legal adecuada ni le otorga la oportunidad de rebatir los cargos en su contra, lo que viola el debido proceso.

Trump había intentado destituir a Cook desde agosto de 2025, alegando fraude hipotecario tras una referencia criminal presentada por Bill Pulte, director de la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda, quien señaló que Cook habría listado dos residencias primarias simultáneamente en documentos hipotecarios.

Los abogados de Cook rechazaron las acusaciones y las calificaron de basadas en una «referencia errante» en un documento de 2021 que era «claramente inocua», sin fraude ni intención de engaño de ningún tipo.

La Ley de la Reserva Federal establece que sus gobernadores solo pueden ser removidos «por causa justificada», una protección diseñada específicamente para blindar al banco central de la influencia política, lo que distingue legalmente a la Fed de otras agencias independientes cuyas protecciones dependían del precedente ahora anulado.

Este intento de destitución es el primero en los 112 años de historia de la Reserva Federal en que un presidente busca remover a uno de sus gobernadores.

El doble fallo llega en medio de una ofensiva más amplia de la administración Trump contra la independencia institucional. En febrero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva que obliga a agencias reguladoras independientes —incluyendo la SEC, la FTC, la FCC y la NLRB— a someter sus proyectos de regulación a revisión y aprobación de la Casa Blanca.

En enero de 2026, la administración abrió además una investigación penal contra el entonces presidente de la Fed, Jerome Powell, por presuntas irregularidades en obras de renovación de edificios del banco central; esa investigación fue cerrada en abril de 2026 sin cargos.

El nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, asumió el cargo el 22 de mayo de 2026, confirmado por el Senado con 54 votos a favor y 45 en contra, mientras Trump declaró públicamente que quería que actuara con «plena autonomía», en aparente contradicción con su historial de presiones al banco central.

Cook permanecerá en su cargo mientras el caso continúa su curso en los tribunales inferiores, en lo que representa, por ahora, el límite más claro que el sistema judicial ha impuesto a la expansión del poder ejecutivo de Trump.