Video: Grave lesión de voleibolista cubano Javier Concepción paraliza partido de la Liga de Naciones

El central cubano Javier Concepción sufrió este lunes una doble fractura de tibia y peroné en la pierna izquierda durante el partido entre Cuba e Irán correspondiente a la segunda fase de la Liga de Naciones de Voleibol (VNL) 2026, disputado en Orléans, Francia.

La aparatosa lesión obligó a detener el encuentro durante varios minutos y provocó escenas de profunda conmoción tanto dentro como fuera de la cancha.

Según informó el medio deportivo turco Fanatik, el accidente ocurrió en el segundo set. Concepción saltó para rematar un balón, logró completar la acción, pero cayó de forma desestabilizada al regresar al suelo, fracturándose la pierna izquierda.

El parte médico oficial, firmado por el doctor Lenin Hernández Teuma, médico de la selección cubana, confirmó que el jugador sufrió una doble fractura de tibia y peroné.

El voleibolista recibió atención médica sobre la propia cancha durante aproximadamente ocho minutos antes de ser inmovilizado y retirado en camilla, en medio de los aplausos del público. Las imágenes del momento mostraron a varios de sus compañeros, jugadores del equipo iraní y aficionados visiblemente afectados por lo ocurrido.

Especialistas consultados por medios deportivos señalaron que la lesión podría corresponder a una fractura abierta, aunque ese extremo no ha sido confirmado oficialmente.

El presidente de la Federación Cubana de Voleibol, Osvaldo Idel Martínez Arias, informó que Concepción sería intervenido quirúrgicamente este mismo lunes.

La gravedad de la lesión deja al jugador prácticamente descartado para el resto de la temporada 2026 y pone en duda su disponibilidad para buena parte de 2027, a la espera de conocer la evolución de su recuperación.

La cuenta especializada @voleyboljurisi resumió el impacto del momento con un mensaje que rápidamente se viralizó en redes sociales: «Tras la extrema lesión sufrida por el jugador cubano, sus compañeros de equipo no pudieron contener las lágrimas. Los jugadores del equipo rival y las gradas también siguieron el incidente con preocupación y tristeza».

El encuentro terminó con victoria de Irán por 3-1, con parciales de 25-22, 25-21, 20-25 y 30-28. Con ese resultado, Cuba cerró la segunda semana de la VNL en Orléans sin victorias, tras caer también frente a Estados Unidos y Francia.

Nacido en La Habana el 27 de diciembre de 1997, Javier Concepción, de 2,02 metros de estatura, es uno de los centrales más experimentados de la actual selección cubana. A sus 28 años ha desarrollado buena parte de su carrera profesional en ligas de Argentina, Francia, Rusia, Polonia e Irán, precisamente el país al que enfrentaba cuando sufrió la lesión.

El jugador integró la selección cubana que participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y en el Campeonato Mundial de 2018. Más recientemente fue reconocido como el segundo mejor bloqueador de la Challenger Cup de La Habana 2025 y destacó en la pasada edición de la Liga de Naciones, donde anotó 15 puntos en el encuentro frente a Argentina.

La selección cubana, que concluyó la fase preliminar de la VNL con balance de seis victorias y seis derrotas, afrontará ahora la tercera y última semana del torneo, del 15 al 19 de julio en Kansai, Japón, donde enfrentará a Bélgica, Argentina, Canadá e Italia sin uno de sus principales referentes en el bloqueo.