Fallece en Italia el exvoleibolista cubano Alexeis Arguilagos a los 51 años

El mundo del voleibol llora este sábado la muerte de Alexeis Argilagos, exjugador de la selección cubana masculina que falleció en Italia a los 51 años de edad, según confirmó el portal especializado VolleyTimes y la cuenta CubanSp1ke en Facebook.

Argilagos perteneció a la generación dorada del voleibol cubano de finales de los años 90, aquella que alcanzó la cima del deporte mundial con la conquista de la Liga Mundial de 1998 —el único título de Cuba en ese torneo— y la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de ese mismo año, celebrado en Japón.

Representó a la selección nacional entre 1995 y 2000, período en el que también sumó la plata en la Liga Mundial de 1999, el bronce en la Copa de Campeones de 1997 y el oro en los Juegos Panamericanos de Winnipeg 1999.

Su última actuación con Cuba fue en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, donde la selección terminó en séptimo lugar.

La cuenta CubanSp1ke, que difundió la noticia en Facebook, lo describió como un pionero dentro del voleibol cubano: «Argilagos, quien vivía en Italia desde hace más de 20 años, fue un jugador que, diría yo, surgió como el primer líbero de Cuba, con una altura de 199 cm, cuando surgió la posición».

Tras los Juegos de Sídney, Argilagos abandonó Cuba —«por la puerta de atrás», según CubanSp1ke, como tantos otros jugadores de aquella generación— y pasó una temporada en Qatar antes de instalarse definitivamente en Italia.

Allí desarrolló una extensa carrera en las divisiones inferiores del voleibol italiano, vistiendo las camisetas de Salerno, Isernia, Castellana Grotte, Sora, Mantova, Segrate, Brolo, Asti, Cirié, Canavese y, finalmente, Chieri, equipo con el que se retiró en la temporada 2021/22 a los 47 años.

Fuera de las canchas, Argilagos se formó como entrenador de Nivel II y se graduó en Educación Física y Ciencias del Deporte, dedicando sus últimos años al desarrollo de jóvenes talentos.

El legado más visible que deja en el voleibol es su hijo Bryan Argilagos, nacido en Italia en 2007, colocador de perfil italo-cubano que tuvo una temporada de revelación en 2025-26 con Sir Susa Vim Perugia entrenando junto al capitán de la selección italiana Simone Giannelli.

Este verano, Bryan firmó un contrato bienal con Cuneo Volley para convertirse en su colocador titular en SuperLega, la máxima categoría del voleibol italiano.

Argilagos compartió cancha con figuras históricas del voleibol cubano como Leonel Marshall, Osvaldo Hernández, Ramón Gato y Pavel Pimienta, integrantes todos de aquella generación que marcó la época dorada de esa selección.

VolleyTimes resumió así su trayectoria: «Su contribución al deporte no será olvidada, y su legado seguirá vivo, no solo a través de los jugadores que inspiró, sino también a través de su hijo, que ahora lleva el apellido Argilagos a los escenarios más grandes del voleibol».

CubanSp1ke cerró su homenaje con una frase que resume la figura del exjugador: «Se va así otra figura más, amigo de sus amigos y un amante hasta el final del voleibol».