«Crecimos escuchando una sola narrativa»: Lázaro Bruzón reflexiona sobre el cambio en Cuba

El Gran Maestro de ajedrez Lázaro Bruzón publicó este lunes un video en Facebook en el que reflexiona por qué a algunos cubanos les es difícil "aceptar el cambio", argumentando que décadas de adoctrinamiento convirtieron la ideología en parte de la identidad personal de millones de personas.

«Crecimos en un país donde hay un sistema totalitario que abarca todas las esferas de la vida», afirma Bruzón en la grabación.

El ajedrecista, radicado en Missouri desde 2018, describe cómo desde la infancia los cubanos recibieron un único mensaje a través de carteles callejeros, la televisión, la radio, la escuela, los libros de historia y hasta los dibujos animados: que la Revolución era buena, el socialismo el único camino posible y el capitalismo —junto con Estados Unidos— la fuente de todos los males.

«Cuando te pasan tantos años mediante ese adoctrinamiento tan fuerte, muchas personas les cuesta, en un momento de su vida, aceptar que estuvieron y han estado equivocadas», señala.

Para Bruzón, el obstáculo no es solo ideológico sino profundamente personal: aceptar el engaño implica revisar a los héroes de la infancia, rechazar libros leídos, programas disfrutados y recuerdos que forman parte de quién uno es.

«Es rechazar y renunciar a tantas cosas que marcan tu identidad, que muchas personas se resisten, mantienen ese autoengaño, porque prefieren quedar así, sufren menos que sencillamente aceptar que fuimos parte, toda la nación cubana, de esa manipulación que ha sido extrema al máximo», sostiene.

El ajedrecista se incluye en ese proceso de manera explícita. Antes de emigrar, fue miembro de la Unión de Jóvenes Comunistas y diputado de la Asamblea del Poder Popular en Las Tunas, y llegó a tatuarse al Che Guevara como reflejo de su adoctrinamiento juvenil.

«Tengo que ser honesto y decir que lo que fui uno más que siguió una doctrina en muchos aspectos que está errónea y es responsable total de los males de la nación cubana», admite en el video.

Bruzón defendió que la sanación colectiva exige valentía individual: «Para sanar, para tener una nación próspera, justa para todos los cubanos, hay que comenzar también por eso, por aceptar cada cubano su parte de responsabilidad».

El video llega apenas horas después de un texto publicado por el propio Bruzón bajo el título “Cuba: el precio de despertar”, donde desarrolló con mayor profundidad ese conflicto interno. En ese post, el ajedrecista describió cómo el proceso de cuestionar lo aprendido implica “desmontar, pieza por pieza, una construcción mental levantada durante décadas”, y advirtió que aceptar la verdad no solo supone reconocer errores políticos, sino también replantearse recuerdos, referentes y creencias que forman parte de la identidad personal.

Esta reflexión se enmarca en una trayectoria sostenida de declaraciones críticas. En mayo pasado, el ajedrecista afirmó que el adoctrinamiento en Cuba «lleva al fanatismo, incapacita el pensamiento crítico y muchas veces también la lógica», y relató cómo en su primera visita a Estados Unidos en 2013 llegó con miedo y prejuicios hacia los estadounidenses, producto de décadas de propaganda.

El 13 de junio desafió a los cibercombatientes del régimen con la frase «jaque mate, acaben de rendirse», y el viernes pasado calificó a Díaz-Canel de representar «la maldad, el fracaso, el lastre» tras sus intervenciones en el XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba.

Las denuncias sobre el adoctrinamiento que describe Bruzón tienen respaldo documental reciente: en abril se reportó que niños de preescolar en La Habana eran obligados a corear consignas como «Fidel», «socialismo» y «miliciano», y en septiembre de 2025 se reveló que libros de matemáticas de primer grado incluían imágenes de Fidel Castro en ejercicios básicos.

«Hay que sencillamente defender la verdad, aceptar que nos equivocamos y sencillamente aspirar a una Cuba mejor y libre de toda esa doctrina y todo ese dogmatismo que nos ha llevado a donde estamos», concluye Bruzón en el video.