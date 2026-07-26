«Instituciones que funcionan, oportunidades reales, respeto a la libertad»: el deseo de Lázaro Bruzón para una Cuba futura

El Gran Maestro de ajedrez Lázaro Bruzón conmemoró este domingo ocho años desde su llegada a Estados Unidos con una emotiva publicación en Facebook en la que describió lo que encontró en ese país como «el modelo de muchas de las cosas que deseo para una Cuba futura: instituciones que funcionan, oportunidades reales, respeto a la libertad y espacio para crecer».

En el mensaje publicado en su perfil de Facebook, el ajedrecista holguinero acompañó sus palabras con una fotografía familiar tomada en un aeropuerto el día de su arribo en julio de 2018, cuando llegó junto a su pareja y su hijo pequeño.

«Hace ocho años llegué a Estados Unidos para comenzar una nueva vida. Llegué con optimismo, pero también con muchas dudas y preguntas sobre el futuro. Hoy entiendo que se necesita un enorme valor para empezar prácticamente desde cero en otro país, con otra cultura y otro idioma. Mi caso no era el más común: yo venía con una carrera hecha y con reconocimiento en Cuba», escribió.

Bruzón, nacido en Holguín en 1982, obtuvo el título de Gran Maestro Internacional a los 17 años, fue campeón mundial juvenil en el año 2000 y ganó en seis ocasiones el campeonato nacional cubano, llegando a figurar entre los 26 mejores jugadores del mundo en 2005.

El desencanto político y la sensación de que en la isla «el techo era demasiado bajo» para seguir creciendo lo llevaron a abandonar Cuba en julio de 2018.

Captura de FB/Lazaro Bruzon

Tras su partida, la Comisión Nacional de Ajedrez lo expulsó de la preselección nacional en septiembre de ese año, alegando que no quiso tramitar un permiso de viaje. Bruzón rechazó esa versión, la calificó de llena de «mentiras» y dijo sentirse traicionado.

Desde 2020 compite bajo bandera estadounidense y ha estudiado Finanzas en universidades de Missouri, manteniéndose activo como jugador y entrenador.

En su publicación de este domingo no ocultó la gratitud que siente: «No ha habido un solo día en que no haya agradecido profundamente a Dios y a este país por haber acogido a mi familia y a mí. He aprendido y he crecido más en estos ocho años que en todos los anteriores».

La publicación generó una amplia respuesta entre compatriotas que se identificaron con su experiencia. Su pareja, Senia M. González Vidal, resumió el significado de ese viaje con tres palabras: «tu mejor partida».

Un seguidor reflexionó sobre la experiencia compartida de los cubanos en el exterior: «Le toca a uno usar lo que sirvió de su vida anterior para emplearlo y salir adelante». Otro sintetizó el sentir de muchos: «Tu historia de vida (fuera del ajedrez) es más inspiradora que tu logro como Gran Maestro de ajedrez... ¡eres un GM de la vida!»

El relato de Bruzón se inscribe en el contexto del mayor éxodo de la historia reciente de Cuba. Entre 2022 y septiembre de 2024 más de 850,000 cubanos llegaron a Estados Unidos, según datos citados por El País. Solo en 2024, estimaciones independientes elevan la cifra de emigrantes a más de 545,000 personas.

Bruzón ha mantenido desde su emigración una postura cada vez más crítica hacia el régimen cubano. En junio pasado volvió a criticar a los «cibercombatientes» del régimen y reafirmó su rechazo al sistema político de la isla, reiterando que solo regresará a Cuba cuando el país sea «libre y democrático».