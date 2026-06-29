Detienen a un pastor tras una manifestación religiosa pacífica en Cabaiguán

Agentes de la Seguridad del Estado detuvieron a un pastor el sábado 27 de junio en Cabaiguán, municipio de la provincia de Sancti Spíritus, durante una manifestación religiosa pacífica que incluyó banderas cubanas, música y consignas como «Cuba libre para Cristo».

Los hechos quedaron documentados en varios videos difundidos en Facebook por el usuario Tony Mendoza Bermúdez, quien grabó el momento en que el pastor era conducido a un vehículo 4x4 blanco por agentes del régimen mientras feligreses, incluidos niños, eran testigos del arresto.

«¿Para dónde va el pastor? ¡Nos van a tener que meter presos a todos con los niños y todo! ¡En la policía vamos todos ahora! ¡Vamos con la policía! ¡Vamos!», se escucha decir a uno de los presentes.

«Contra los que se sientan en sillas y son corruptos, contra los que gobiernan en las sillas y son corruptos, nos estamos levantando contra esa gente y declaramos que la justicia de Dios va a caer», se escuchó en la manifestación pacífica, según recoge otro de los videos.

Cuando los agentes intentaron dispersar el acto, uno de los participantes les respondió con firmeza: «Esto no es ninguna manifestación política, esto es un acto de fe, lo que pasa es que ustedes no entienden porque están en hechicería y brujería», según se aprecia en las imágenes.

Mendoza Bermúdez pidió públicamente ayuda para identificar a los represores: «Por favor alguien que me ayude a identificar a los represores de la seguridad del estado para exponerlos. Aquí se llevaban al pastor detenido». También escribió: «Sé que muchos de ustedes tienen miedo de dar tan siquiera un me gusta, pero más miedo deberían tener de que los callen y los maten de hambre y ellos sigan robando y extorsionando».

Cabaiguán tiene antecedentes documentados de represión religiosa. En junio de 2020, el pastor evangélico Yasser Caraballo fue detenido en ese mismo municipio y posteriormente liberado bajo la condición de vender su producción porcina al Estado a cuatro pesos la libra.

El caso se suma a una cadena de detenciones de líderes religiosos en 2026. El 15 de marzo, el pastor evangélico Rolando Pérez Lora fue arrestado en Matanzas cuando salía de su casa hacia la iglesia.

La represión contra comunidades de fe en Cuba es sistemática y creciente. En 2024, la Alianza de Cristianos de Cuba documentó 996 acciones represivas contra líderes religiosos en la isla, según una declaración pública de esa organización. En 2025 se registraron 873 violaciones, y solo en abril de 2026 el Observatorio de Libertad Religiosa contabilizó 111 casos que afectaron a 71 personas.

En marzo de 2026, la Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) incluyó nuevamente a Cuba en su lista de países con «violaciones graves y sistemáticas» a la libertad religiosa, una designación que el régimen de La Habana ha ignorado sistemáticamente.

Mendoza Bermúdez resumió el sentir de muchos cubanos al escribir: «El pueblo no puede permitir que el miedo controle el futuro y la vida de Cuba. Cuando nos acabemos de dar cuenta de que somos más que ellos, ahí nos daremos cuenta del poder que tenemos».