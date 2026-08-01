Luis Alberto García: reprimir a manifestantes «es anticonstitucional y muy muy antidemocrático»

El actor cubano Luis Alberto García Novoa publicó este viernes en su cuenta de Facebook un extenso texto en el que denuncia la represión que las autoridades ejercen contra ciudadanos que protestan pacíficamente por los apagones, calificando esa práctica de inconstitucional y antidemocrática.

El texto llega en medio de la peor crisis eléctrica que registra Cuba, con un déficit que alcanzó 2.380 MW el 29 de julio y tres colapsos totales del Sistema Eléctrico Nacional en julio, que dejaron a millones de personas sin electricidad.

Captura de FB/Luis Alberto García Novoa

García describe con precisión el patrón que, según él, se ha vuelto rutinario: las autoridades acuden al lugar de las protestas, negocian, prometen, calman los ánimos y restablecen el suministro eléctrico, pero al día siguiente comienzan a buscar «casa por casa, pasillo por pasillo y azotea por azotea» a quienes encabezaron la movilización.

«Cargar hacia una Unidad de la PNR o a una oficina de la Seguridad del Estado con personas —incluso madres con niños pequeños en brazos— que no han violado la Constitución es anticonstitucional y muy muy antidemocrático», escribió el actor, invocando el artículo 56 de la Constitución cubana de 2019, que reconoce el derecho a la reunión y la manifestación pacífica.

El actor fue categórico al desmontar los argumentos con los que el régimen suele justificar las detenciones: «Darle golpes a un utensilio de cocina propio no es un daño a la propiedad estatal», sostuvo, y añadió que «expresar verbalmente descontentos, angustias y deseos no es delito».

También apuntó directamente a la responsabilidad del gobierno al cerrar su texto con una frase que rechaza cualquier excusa externa: «Ese proceder, lamentablemente ya habitual, no es culpa del bloqueo».

La denuncia de García coincide con datos que confirman una escalada represiva sostenida. En junio de 2026 se registró un récord histórico de 107 protestas presenciales en toda la isla, con al menos 38 detenidos según la ONG Cubalex. En el primer semestre del año, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos contabilizó 1.949 acciones represivas y unas 257 detenciones arbitrarias.

En su publicación, el actor también abordó la distribución desigual de módulos fotovoltaicos, otro de los focos de malestar popular. Señaló que nadie objeta que un enfermo con necesidades especiales o un científico destacado reciba un panel solar, pero que la indignación surge cuando quienes los obtienen son precisamente los funcionarios que predican el sacrificio colectivo y «romantizan el apagón». «Más de una vez he escuchado que se trata de compañeros que, por la importancia de las labores que realizan al frente de lo que sea, deben tener energía eléctrica en sus aposentos privados», escribió, para concluir que ese argumento sería igualmente válido para cientos de profesiones «bastante más importantes que dirigirnos o pastorearnos».

García, una de las voces públicas más persistentes en denunciar la crisis generalizada, especialmente la energética, desde dentro de Cuba, lleva semanas documentando apagones extremos en su propia vivienda: el 5 de julio denunció 34 horas consecutivas sin electricidad ni agua, y el 11 de julio reportó tres días y tres noches sin corriente, advirtiendo que «se pudren las comidas».

En municipios y barrios habaneros como Lawton, El Vedado, Guanabacoa, Centro Habana, El Cerro y La Habana Vieja, los cacerolazos y consignas de «Queremos la luz» y «Libertad» han continuado durante julio, con una respuesta oficial que combina promesas momentáneas con hostigamiento posterior a los participantes.

«La Constitución permite las protestas pacíficas. Al menos en el papel», escribió García, sintetizando en una sola frase la distancia entre el texto constitucional y la realidad que viven quienes salen a la calle en Cuba.