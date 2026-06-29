"Ya nos adaptamos a vivir sin corriente": El duro retrato de la Cuba actual

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La fotógrafa y artista visual María Isabel, conocida como Vida Winter, publicó este fin de semana en Facebook un texto que resume con crudeza el estado de ánimo de millones de cubanos: la resignación forzada ante una crisis eléctrica que el régimen es incapaz de resolver y que ha convertido los apagones de 24 horas en una rutina soportada en silencio.

«Ya nos adaptamos, en silencio, a 24 horas sin corriente. Si nos dan 30 o 40, también lo soportamos, en silencio», escribió la artista de Santa Clara.

Winter describe cómo su edificio «presume del mejor comportamiento en la ciudad», una ironía amarga que retrata la normalización de lo insoportable bajo la dictadura de Miguel Díaz-Canel.

En su texto, recurre a la literatura para explicar lo que la política no puede nombrar sin riesgo: compara a Cuba con Macondo, el pueblo condenado de la novela «Cien años de soledad», y a la élite gobernante con la familia Buendía, una casta que perpetúa su poder generación tras generación.

«El cubano ha perdido su estirpe, su sangre mambisa, hemos sido vencidos por la ambición de un grupo que, como los Buendía, pertenecen a la misma casta. Generación maldita en verdad», escribió.

Llega incluso a preguntarse si no sería preferible «un final como el de Macondo, que nos borre de la faz de la tierra», una frase que refleja la desesperanza extrema que atraviesa la sociedad cubana.

Captura de Facebook / María Isabel

El contexto que rodea ese texto es el de la peor crisis eléctrica de la historia reciente de Cuba: el 25 de junio, el déficit eléctrico nacional alcanzó un récord histórico de 2,208 MW, superando el anterior máximo de 2,174 MW registrado el 14 de mayo.

La demanda supera los 3,000 MW, pero la disponibilidad del sistema apenas alcanza entre 950 y 1.090 MW. En Matanzas se acumularon hasta 85 horas consecutivas sin corriente; en Holguín, hasta 50.

Winter también alude a la única forma de resistencia que le queda al pueblo: «Nuestro logo nacional se ha vuelto un caldero con un cucharón, cuyo sonido es temido por los 'segurosos'». Relata que en su edificio alguien inició un pequeño toque de protesta y agentes de la Seguridad del Estado recorrieron los pisos «como ratas» buscando al responsable.

Esa represión está documentada: el Observatorio Cubano de Derechos Humanos registró 1,289 acciones represivas y 154 detenciones arbitrarias entre enero y junio.

La artista también ironiza sobre el reconocimiento oficial a Villa Clara como provincia «destacada» (se refiere a la emulación por la sede del 26 de julio), justo cuando sus habitantes -que la llaman Villa Oscura- soportan entre 20 y 22 horas diarias sin electricidad.

Sobre las esperanzas depositadas en figuras externas, Vida Winter es tajante: «Los que creen que va a venir un Marco Rubio, Trump o Bukele a salvarnos del crustáceo y su familia, me encanta su entusiasmo. El cambio no va a venir de afuera».

El texto cierra con una pregunta que funciona como epitafio de una generación: «Cubano, ¿recuerdas la última vez que fuiste feliz?».