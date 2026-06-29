"Ya nos adaptamos a vivir sin corriente": El duro retrato de la Cuba actual

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La fotógrafa y artista visual María Isabel, conocida como Vida Winter, publicó este fin de semana en Facebook un texto que resume con crudeza el estado de ánimo de millones de cubanos: la resignación forzada ante una crisis eléctrica que el régimen es incapaz de resolver y que ha convertido los apagones de 24 horas en una rutina soportada en silencio.
«Ya nos adaptamos, en silencio, a 24 horas sin corriente. Si nos dan 30 o 40, también lo soportamos, en silencio», escribió la artista de Santa Clara.
Winter describe cómo su edificio «presume del mejor comportamiento en la ciudad», una ironía amarga que retrata la normalización de lo insoportable bajo la dictadura de Miguel Díaz-Canel.
En su texto, recurre a la literatura para explicar lo que la política no puede nombrar sin riesgo: compara a Cuba con Macondo, el pueblo condenado de la novela «Cien años de soledad», y a la élite gobernante con la familia Buendía, una casta que perpetúa su poder generación tras generación.
«El cubano ha perdido su estirpe, su sangre mambisa, hemos sido vencidos por la ambición de un grupo que, como los Buendía, pertenecen a la misma casta. Generación maldita en verdad», escribió.
Llega incluso a preguntarse si no sería preferible «un final como el de Macondo, que nos borre de la faz de la tierra», una frase que refleja la desesperanza extrema que atraviesa la sociedad cubana.
El contexto que rodea ese texto es el de la peor crisis eléctrica de la historia reciente de Cuba: el 25 de junio, el déficit eléctrico nacional alcanzó un récord histórico de 2,208 MW, superando el anterior máximo de 2,174 MW registrado el 14 de mayo.
La demanda supera los 3,000 MW, pero la disponibilidad del sistema apenas alcanza entre 950 y 1.090 MW. En Matanzas se acumularon hasta 85 horas consecutivas sin corriente; en Holguín, hasta 50.
Winter también alude a la única forma de resistencia que le queda al pueblo: «Nuestro logo nacional se ha vuelto un caldero con un cucharón, cuyo sonido es temido por los 'segurosos'». Relata que en su edificio alguien inició un pequeño toque de protesta y agentes de la Seguridad del Estado recorrieron los pisos «como ratas» buscando al responsable.
Esa represión está documentada: el Observatorio Cubano de Derechos Humanos registró 1,289 acciones represivas y 154 detenciones arbitrarias entre enero y junio.
La artista también ironiza sobre el reconocimiento oficial a Villa Clara como provincia «destacada» (se refiere a la emulación por la sede del 26 de julio), justo cuando sus habitantes -que la llaman Villa Oscura- soportan entre 20 y 22 horas diarias sin electricidad.
Sobre las esperanzas depositadas en figuras externas, Vida Winter es tajante: «Los que creen que va a venir un Marco Rubio, Trump o Bukele a salvarnos del crustáceo y su familia, me encanta su entusiasmo. El cambio no va a venir de afuera».
El texto cierra con una pregunta que funciona como epitafio de una generación: «Cubano, ¿recuerdas la última vez que fuiste feliz?».
Preguntas frecuentes sobre la crisis eléctrica en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo está afectando la crisis eléctrica a la vida diaria de los cubanos?
La crisis eléctrica en Cuba está impactando severamente la vida diaria de sus ciudadanos. Los cubanos enfrentan apagones de hasta 85 horas consecutivas en algunos lugares, lo que afecta la conservación de alimentos, el acceso al agua y provoca un agotamiento emocional significativo. Muchas personas recurren a métodos improvisados para cocinar y enfrentan un aumento en los precios del carbón y otros recursos básicos.
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¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para solucionar la crisis energética?
Hasta ahora, el gobierno cubano no ha presentado un plan efectivo para solucionar la crisis energética. Las autoridades han atribuido la situación al embargo estadounidense, pero no han abordado el deterioro técnico de décadas ni han logrado realizar las inversiones necesarias para mejorar la infraestructura eléctrica. La respuesta ha sido insuficiente frente a la magnitud del problema.
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¿Cuál es el impacto psicológico de los apagones en la población cubana?
El impacto psicológico de los apagones es severo. Estudios han documentado que más del 55% de los cubanos afectados presentan depresión extremadamente severa, el 66% ansiedad severa y el 65.8% estrés extremo. La incertidumbre constante y la falta de recursos básicos agravan la salud mental de la población.
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¿Qué acciones están tomando los cubanos para protestar contra la crisis?
Los cubanos han recurrido a cacerolazos y protestas como forma de manifestar su descontento ante la crisis eléctrica. Las protestas se han extendido por diversas provincias, con ciudadanos exigiendo soluciones y expresando su frustración por la falta de respuesta del gobierno. La represión estatal ha sido documentada, con numerosas detenciones arbitrarias registradas.
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¿Cómo han reaccionado los cubanos en redes sociales ante la crisis eléctrica?
Las redes sociales han sido un canal para expresar la indignación y el agotamiento. Muchos cubanos han compartido videos y testimonios que muestran la realidad de vivir con apagones prolongados, la falta de agua y el colapso de la vida cotidiana. Estos testimonios han generado una amplia repercusión y solidaridad a nivel internacional.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.