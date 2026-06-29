Rachel Arderi estrena look y Bebeshito suelta la frase que incendió las redes: "Lo más lindo es que eres mía"

Vídeos relacionados:

Rachel Arderi volvió a robarse todas las miradas en redes sociales tras compartir una serie de fotos luciendo un nuevo look con trenzas que no pasó desapercibido. La influencer y modelo cubana apostó por este estilo que resalta sus facciones y le da un aire fresco, acompañada además de un atardecer de fondo que elevó aún más la estética de las imágenes.

Como era de esperar, las reacciones no tardaron en llegar, pero hubo una que destacó por encima de todas: la de su esposo Oniel Bebeshito. El reguetonero cubano dejó claro lo que piensa con una frase que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores: “Uffff lo más lindo es que eres mía”.

El comentario encendió las redes mientras las fotos de la cubana desataban una ola de elogios: “Wooowwww pero Rachelllll fabulosa mi bella”; “Dioooosaaaaa” o simplemente “Hermosa”, mientras otros fueron más directos: “Bellaaa”; “Ameee”; “Un encanto”.

Varias personas también pusieron el foco en una imagen en particular, dejando claro que tenía algo especial. “La última es mi favorita”, “La última es la más bonita” o “Me encanta la última, sácala y ponla en un cuadro” fueron algunos de los comentarios que más se repitieron.

No faltaron tampoco los mensajes más creativos y comparaciones con el entorno: “¿Sirena acaso? qué hermosas esas fotos” o “No sé quién destila más belleza si el atardecer, el mar o tú”. Incluso hubo quien resumió la sensación general con humor: “Mami ese atardecer plus tú, es mucho para la sociedad”.

Entre halagos y bromas, también aparecieron comentarios sobre la relación, como “Estás muy linda pero tu marido es de las dos”, reflejando el tono cercano con el que sus seguidores interactúan con la pareja.

Con este cambio de look a base de trenzas, Rachel Arderi demuestra una vez más su versatilidad y su capacidad para marcar tendencia, mientras su relación con Bebeshito sigue dando de qué hablar en redes. Entre elogios y frases virales, ambos continúan consolidándose como una de las parejas más seguidas del entretenimiento cubano.