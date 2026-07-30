Rachel Arderi se robó todas las miradas con un post de vacaciones en Instagram que ya supera los 32,500 likes: la influencer cubana posó en bikini junto a una piscina de aguas turquesas con vistas al mar y en un manantial natural de Florida, todo con un look temático de sandía que no dejó a nadie indiferente.

El conjunto es tan coherente que parece sacado de una producción editorial: top de lentejuelas rojas y negras imitando el patrón de la fruta, parte inferior roja, sombrero vaquero de paja con motivos de sandía y, como accesorio gastronómico, rebanadas de la fruta en la mano.

Las fotos alternan dos escenarios de ensueño: una villa de lujo con piscina turquesa y un manantial de aguas cristalinas al fondo, que apunta a ser alguno de los famosos springs de Florida, destino al que la pareja ya había escapado en junio.

El primero en reaccionar fue, como era de esperar, Oniel Bebeshito, que dejó en los comentarios un rotundo «La reina del paraíso», con 108 likes. Un seguidor no tardó en matizarlo: «Corrección: Ella es el paraíso». Sus fans tampoco se quedaron atrás: «Goddess» y «Amiga qué belleza todo» fueron algunos de los mensajes que inundaron la publicación.

Rachel, modelo e influencer cubana radicada en Miami con cerca de un millón de seguidores en Instagram, ha convertido las escapadas en bikini en una de sus señas de identidad a lo largo de 2026, con paradas en Aspen, la playa y ahora Florida.

El viaje llega en un momento dulce para la pareja. Bebeshito acumula 24 discos de oro y platino certificados por la RIAA y el martes se anunció su nominación a los Premios Juventud 2026 en la categoría «La Nueva Generación Masculina». Juntos, y con la familia que han formado, son una de las parejas más seguidas de la comunidad cubana en redes sociales.

Con estas nuevas fotos con 32,500 likes en menos de 24 horas, el verano de Rachel Arderi acaba de subir varios grados.