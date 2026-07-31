Así es la escapada de Bebeshito y Rachel con sus hijos: cabaña en el bosque, manantial y jacuzzi nocturno

Bebeshito y Rachel Arderi se tomaron un respiro del ritmo de Miami y escaparon a la naturaleza de Florida con sus dos hijos, Yan Carlos y la pequeña Mía, en una aventura familiar que quedó bien documentada en sus redes sociales y que no tardó en conquistar a sus seguidores.

Rachel fue la primera en compartir el viaje: un carrusel fotos publicado que acumuló más de 46,000 likes y 324 comentarios en Instagram,

El destino combina lo mejor de dos mundos: una villa de lujo con piscina de mosaico turquesa y vistas al mar, y un manantial de aguas cristalinas —un spring típico del norte de Florida— rodeado de palmeras inclinadas sobre el agua y vegetación subtropical.

El alojamiento, una cabaña estilo A-frame pintada de negro mate con interiores de madera de pino, jacuzzi exterior y terraza con mesa de picnic, completó el escenario perfecto para la escapada.

Rachel llegó con todo el look preparado: un bikini temático de sandía con top de lentejuelas rojas y negras, parte inferior roja y sombrero vaquero de paja con motivos frutales. Posó comiendo rebanadas de sandía junto a la piscina y también sentada sobre el tronco de una palmera caída en el manantial, con el cabello mojado y la sonrisa de quien sabe exactamente lo que hace.

Captura de Instagram

Pero los verdaderos protagonistas de las historias fueron los niños. Yan Carlos, el hijo mayor de Rachel, apareció en la terraza de la cabaña con botas de lluvia de dinosaurio, gafas de sol y una actitud de explorador nato. Rachel no pudo evitar compartir su reacción: «En bebé grande de mamá dice que se quiere quedar aquí en el campo y no ir más para la ciudad jajaja».

Captura de Instagram / Rachel Arderi

La pequeña Mía, que cumplirá dos años en septiembre, no se quedó atrás: overol de mezclilla azul con parches, botas marrones, gafas de sol y múltiples coletas de colores convirtieron a la niña en la estrella indiscutible del viaje. Rachel lo resumió con su habitual desparpajo: «¿A que no la superan?».

Y para cerrar la noche como corresponde, la pareja se dejó ver juntos en el jacuzzi exterior de la cabaña, en una imagen íntima y nocturna que completó el cuadro de escapada familiar —con su dosis justa de romance— que tanto gusta a sus seguidores.

Esta salida se suma a un historial de viajes que incluye una escapada romántica a Aspen en enero de 2026, otra a un manantial de Florida en junio pasado y una visita al resort Bungalows Key Largo en los Cayos en 2025. Esta es, sin embargo, la primera en que toda la familia —ambos niños incluidos— aparece tan claramente como el centro de la aventura.