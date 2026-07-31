Así es la escapada de Bebeshito y Rachel con sus hijos: cabaña en el bosque, manantial y jacuzzi nocturno

Bebeshito y Rachel Arderi se tomaron un respiro del ritmo de Miami y escaparon a la naturaleza de Florida con sus dos hijos, Yan Carlos y la pequeña Mía, en una aventura familiar que quedó bien documentada en sus redes sociales y que no tardó en conquistar a sus seguidores.
Rachel fue la primera en compartir el viaje: un carrusel fotos publicado que acumuló más de 46,000 likes y 324 comentarios en Instagram,
El destino combina lo mejor de dos mundos: una villa de lujo con piscina de mosaico turquesa y vistas al mar, y un manantial de aguas cristalinas —un spring típico del norte de Florida— rodeado de palmeras inclinadas sobre el agua y vegetación subtropical.
El alojamiento, una cabaña estilo A-frame pintada de negro mate con interiores de madera de pino, jacuzzi exterior y terraza con mesa de picnic, completó el escenario perfecto para la escapada.
Rachel llegó con todo el look preparado: un bikini temático de sandía con top de lentejuelas rojas y negras, parte inferior roja y sombrero vaquero de paja con motivos frutales. Posó comiendo rebanadas de sandía junto a la piscina y también sentada sobre el tronco de una palmera caída en el manantial, con el cabello mojado y la sonrisa de quien sabe exactamente lo que hace.
Pero los verdaderos protagonistas de las historias fueron los niños. Yan Carlos, el hijo mayor de Rachel, apareció en la terraza de la cabaña con botas de lluvia de dinosaurio, gafas de sol y una actitud de explorador nato. Rachel no pudo evitar compartir su reacción: «En bebé grande de mamá dice que se quiere quedar aquí en el campo y no ir más para la ciudad jajaja».
La pequeña Mía, que cumplirá dos años en septiembre, no se quedó atrás: overol de mezclilla azul con parches, botas marrones, gafas de sol y múltiples coletas de colores convirtieron a la niña en la estrella indiscutible del viaje. Rachel lo resumió con su habitual desparpajo: «¿A que no la superan?».
Y para cerrar la noche como corresponde, la pareja se dejó ver juntos en el jacuzzi exterior de la cabaña, en una imagen íntima y nocturna que completó el cuadro de escapada familiar —con su dosis justa de romance— que tanto gusta a sus seguidores.
Esta salida se suma a un historial de viajes que incluye una escapada romántica a Aspen en enero de 2026, otra a un manantial de Florida en junio pasado y una visita al resort Bungalows Key Largo en los Cayos en 2025. Esta es, sin embargo, la primera en que toda la familia —ambos niños incluidos— aparece tan claramente como el centro de la aventura.
Preguntas frecuentes sobre la escapada familiar de Bebeshito y Rachel Arderi
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo fue la escapada familiar de Bebeshito y Rachel Arderi en Florida?
Bebeshito y Rachel Arderi disfrutaron de una escapada en una cabaña en el bosque de Florida, combinando lujo y naturaleza. La villa contaba con piscina de mosaico turquesa, vistas al mar, y un manantial rodeado de vegetación subtropical. La familia compartió su experiencia en redes sociales, capturando momentos especiales con sus hijos Yan Carlos y Mía.
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¿Qué atracciones tenía la cabaña donde se alojaron Bebeshito y Rachel?
La cabaña donde se alojaron Bebeshito y Rachel era una estructura estilo A-frame pintada de negro mate, con interiores de madera de pino. Contaba con un jacuzzi exterior y una terraza con mesa de picnic, ofreciendo un ambiente ideal para disfrutar en familia y relajarse rodeados de naturaleza.
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¿Cómo se destacaron los hijos de Bebeshito y Rachel durante el viaje?
Yan Carlos y Mía fueron los protagonistas de la escapada. Yan Carlos mostró su carácter explorador con botas de dinosaurio y gafas de sol, mientras que Mía encantó con su overol de mezclilla azul y múltiples coletas de colores. Ambos niños disfrutaron de la naturaleza, lo que fue ampliamente compartido por Rachel en redes sociales.
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¿Cuál es la relación de Rachel Arderi con sus seguidores en redes sociales?
Rachel Arderi mantiene una relación cercana y auténtica con sus seguidores. Con casi un millón de seguidores en Instagram, comparte contenido de moda, belleza y maternidad, destacándose por su naturalidad y autenticidad. Sus publicaciones, incluyendo momentos familiares y personales, suelen recibir una respuesta entusiasta de su audiencia.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.