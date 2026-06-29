La que formó El Chacal en pleno concierto en Gran Canaria: "El verdadero El Demonio de La Fama"

El Chacal se trepó a la estructura metálica del escenario durante su actuación en Gran Canaria y se puso a bailar en lo alto, desatando la euforia del público que no tardó en sacar el teléfono para filmarlo.

El momento ocurrió el sábado 28 de junio en el Cubatonazo Fest celebrado en el Ocean Club Maspalomas, primera edición del festival en Canarias, donde el artista habanero se meneó al ritmo de uno de sus temas más famosos desde lo alto del truss metálico, a varios metros del suelo.

Un video del instante, publicado en TikTok por el usuario @alexii252, se viralizó rápidamente con el texto superpuesto «El más completo, el demonio de la fama».

El Cubatonazo Fest, consolidado en Miami como uno de los festivales más importantes del género urbano cubano, eligió Gran Canaria para su debut en España.

El cartel reunió a algunos de los nombres más reconocidos de la música urbana de la isla: El Micha, Wampi, Yet Garbey, Dany Ome, Kevincito El 13, El Chulo, Charly & Johayron, los bailarines Los Datway y Fredyclan, y los DJs Lao y Onel.

El evento, organizado por JBM Events y R Productions con la colaboración del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, se extendió de 12:00 a 22:00 horas e incluyó shows en vivo, performers, cañón de espuma y gastronomía típica, con patrocinio de la marca de vodka Absolut.

No es la primera vez que El Chacal deja huella en el archipiélago: en junio de 2024 arrancó desde Tenerife su gira de regreso a Europa tras varios años sin girar por el continente.

El artista, cuyo nombre real es Ramón Lavado Martínez y que nació en La Habana en 1986, lleva más de dos décadas en la música urbana cubana y es conocido por su energía desbordante sobre el escenario.

En enero de este año, el lanzamiento de una nueva versión de su clásico «Se va de control» volvió a colocarlo en tendencia en TikTok, y en 2026 celebró cuatro décadas de trayectoria artística.

Tras su paso por Gran Canaria, El Chacal tiene agenda confirmada en Barcelona para el primero de agosto, lo que confirma que su gira europea de este año no ha hecho más que comenzar.