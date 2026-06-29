Lo que pasó en el concierto de Manolito Simonet en Guanabo sorprendió hasta a sus seguidores: "Dios mío"

Un video publicado en TikTok muestra lo que debería haber sido uno de los eventos musicales del verano cubano convertido en una estampa desoladora: Manolito Simonet y su Trabuco tocando ante un recinto prácticamente vacío en Guanabo, la popular zona de playa al este de La Habana.

Las imágenes, captadas por el usuario @alexander75._ y difundidas en redes sociales, evidencian una asistencia mínima a un concierto que en otras épocas habría convocado a cientos de personas.

En el video se escucha al animador intentando encender al escaso público con frases como «¿Dónde está la gente que le queda por su cuerpo para seguir la pierna?» y «¡Dale cintura que te quiero ver ahora!», en un esfuerzo visible por sostener la energía del espectáculo ante las butacas vacías.

La escena no pasó desapercibida: «En la fiesta no había casi nadie y el concierto era solo para unos pocos, y eso llamó mucho la atención», señaló la fuente que difundió el material.

Lo que hace más llamativa la imagen es que el Trabuco, una de las agrupaciones de timba y salsa más reconocidas de Cuba desde su fundación en 1993, atraviesa una agenda activa este verano.

El domingo 28 de junio, apenas un día antes, la agrupación se presentó en el Salón Rosado de La Tropical en La Habana junto a Orquesta Aragón, como parte del inicio de la temporada estival.

Además, el grupo tiene prevista una presentación en el Centro de Verano de Varadero el 9 de julio, de 11:00 p.m. a 3:00 a.m., y participó en los Carnavales de Cienfuegos en junio junto a Will Campa y Toque del Río.

El contraste entre esa agenda y el recinto vacío de Guanabo resume con crudeza la realidad que atraviesa Cuba.

La emigración masiva ha vaciado barrios y ciudades enteras, reduciendo drásticamente la base de potenciales asistentes a eventos culturales.

A eso se suma una crisis energética con apagones que superan las 12 horas diarias, el colapso del transporte público por falta de combustible y el deterioro del poder adquisitivo de la población, que hace difícil costear una entrada a un concierto.

El verano en Cuba también acusa la caída del turismo, que registró un desplome del 55% en 2026 respecto a años anteriores, dejando zonas como Guanabo y Varadero con espacios de entretenimiento casi desiertos.

Guanabo, que históricamente fue uno de los destinos de playa más bulliciosos para los habaneros durante el verano, aparece en el video como un reflejo más del vaciamiento demográfico y social que vive la isla.

La imagen de una banda histórica tocando ante un puñado de personas se convirtió así en símbolo involuntario de un país que se vacía mientras sus artistas siguen subiendo al escenario.