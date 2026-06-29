Lo que pasó en el concierto de Manolito Simonet en Guanabo sorprendió hasta a sus seguidores: "Dios mío"

Un video publicado en TikTok muestra lo que debería haber sido uno de los eventos musicales del verano cubano convertido en una estampa desoladora: Manolito Simonet y su Trabuco tocando ante un recinto prácticamente vacío en Guanabo, la popular zona de playa al este de La Habana.
Las imágenes, captadas por el usuario @alexander75._ y difundidas en redes sociales, evidencian una asistencia mínima a un concierto que en otras épocas habría convocado a cientos de personas.
En el video se escucha al animador intentando encender al escaso público con frases como «¿Dónde está la gente que le queda por su cuerpo para seguir la pierna?» y «¡Dale cintura que te quiero ver ahora!», en un esfuerzo visible por sostener la energía del espectáculo ante las butacas vacías.
La escena no pasó desapercibida: «En la fiesta no había casi nadie y el concierto era solo para unos pocos, y eso llamó mucho la atención», señaló la fuente que difundió el material.
Lo que hace más llamativa la imagen es que el Trabuco, una de las agrupaciones de timba y salsa más reconocidas de Cuba desde su fundación en 1993, atraviesa una agenda activa este verano.
El domingo 28 de junio, apenas un día antes, la agrupación se presentó en el Salón Rosado de La Tropical en La Habana junto a Orquesta Aragón, como parte del inicio de la temporada estival.
Además, el grupo tiene prevista una presentación en el Centro de Verano de Varadero el 9 de julio, de 11:00 p.m. a 3:00 a.m., y participó en los Carnavales de Cienfuegos en junio junto a Will Campa y Toque del Río.
El contraste entre esa agenda y el recinto vacío de Guanabo resume con crudeza la realidad que atraviesa Cuba.
La emigración masiva ha vaciado barrios y ciudades enteras, reduciendo drásticamente la base de potenciales asistentes a eventos culturales.
A eso se suma una crisis energética con apagones que superan las 12 horas diarias, el colapso del transporte público por falta de combustible y el deterioro del poder adquisitivo de la población, que hace difícil costear una entrada a un concierto.
El verano en Cuba también acusa la caída del turismo, que registró un desplome del 55% en 2026 respecto a años anteriores, dejando zonas como Guanabo y Varadero con espacios de entretenimiento casi desiertos.
Guanabo, que históricamente fue uno de los destinos de playa más bulliciosos para los habaneros durante el verano, aparece en el video como un reflejo más del vaciamiento demográfico y social que vive la isla.
La imagen de una banda histórica tocando ante un puñado de personas se convirtió así en símbolo involuntario de un país que se vacía mientras sus artistas siguen subiendo al escenario.
Preguntas frecuentes sobre la crisis en Cuba y sus efectos en eventos culturales
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el concierto de Manolito Simonet y su Trabuco en Guanabo tuvo tan baja asistencia?
La baja asistencia al concierto se debe principalmente a la crisis económica y social que atraviesa Cuba, agravada por la emigración masiva, la crisis energética con apagones prolongados, el colapso del transporte público y el deterioro del poder adquisitivo de la población, lo que dificulta costear una entrada a un concierto.
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¿Cómo está afectando la crisis energética a la vida cotidiana en Cuba?
La crisis energética en Cuba se manifiesta en apagones que superan las 12 horas diarias, afectando tanto la vida cotidiana como el funcionamiento de servicios básicos. Las familias enfrentan noches sin ventilación ni refrigeración, lo que las obliga a buscar soluciones desesperadas como dormir en la playa para escapar del calor.
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¿Cuál es el impacto de la caída del turismo en Cuba?
El turismo en Cuba ha caído un 55% en 2026 respecto a años anteriores, dejando a destinos como Guanabo y Varadero casi desiertos. Esta caída se debe a la crisis energética, la escasez de combustible para aviación, y las condiciones socioeconómicas inestables, que han llevado a múltiples aerolíneas a suspender sus vuelos a la isla.
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¿Cómo ha afectado la crisis a las estructuras sociales y demográficas en Cuba?
La crisis ha provocado un vaciamiento demográfico en barrios y ciudades enteras debido a la emigración masiva. Esto, sumado a la crisis económica, ha reducido drásticamente la base de potenciales asistentes a eventos culturales y ha dejado a muchas áreas, antes bulliciosas, en un estado de desolación social.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.