Avería deja sin servicio a clientes de gas manufacturado en La Habana: ¿Qué se sabe?

Una cafetera puesta en una hornilla con gas (Imagen de referencia)

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Una avería golpea este martes a los clientes del gas manufacturado en La Habana. La Empresa de Gas Manufacturado emitió un comunicado -difundido por Tribuna de La Habana en sus redes sociales- en el que reconoce un fallo técnico que ha dejado sin suministro a miles de hogares capitalinos, sin precisar cuándo se restablecerá el servicio.

Lo que dice el comunicado oficial

Según el aviso de la empresa, el problema se originó en el sistema de entrega y recepción de gas natural:

«Debido a un imprevisto técnico de fuerza mayor detectado en el sistema de entrega y recepción de gas natural, ha provocado la caída de presión, causando afectación en la red de distribución».

La entidad confirmó que personal técnico especializado fue enviado al lugar para realizar las labores de diagnóstico y reparación «en el menor tiempo posible», sin ofrecer ningún plazo concreto ni identificar los municipios afectados ni la causa técnica exacta de la falla.

El comunicado concluye con una disculpa institucional: «Ofrecemos disculpas por las molestias ocasionadas y agradecemos su comprensión y colaboración ante esta situación imprevista».

¿Qué no se sabe?: El silencio sobre plazos y alcance

Lo que más preocupa a los afectados es precisamente lo que el comunicado omite: qué municipios están sin servicio, cuántos clientes están afectados y cuándo se espera restablecer el suministro.

La red de gas manufacturado —conocida popularmente como «gas de la calle»— atiende a entre 208,000 y 284,000 clientes en ocho municipios habaneros: Habana Vieja, Centro Habana, Cerro, 10 de Octubre, Plaza de la Revolución, Playa y Marianao.

El servicio se produce mezclando gas natural de los pozos de Jaruco con aire atmosférico, y se distribuye a través de dos plantas de producción. A pesar de su cobertura, solo alcanza potencialmente al 16% de la población capitalina, lo que convierte cada interrupción en un golpe directo a quienes dependen de él como única fuente de combustible doméstico.

La reacción ciudadana: Hartazgo y desesperanza

La noticia generó una avalancha de comentarios en redes sociales que reflejan el agotamiento de la población ante el deterioro acumulado de los servicios básicos.

«Felicidades, nivel 3 desbloqueado: sin agua, sin luz, sin gas», escribió un usuario con amarga ironía.

Otro advirtió: «Este es el servicio mejorcito que tenemos... esperemos que no se vuelva un caos igual que el agua y la electricidad».

La preocupación más urgente apunta a la supervivencia cotidiana: «Sin luz, sin agua y ahora sin gas... ¿cómo le doy comida a mi familia?».

El contexto agrava la alarma: en junio de 2026, el sistema eléctrico cubano registra un déficit superior a 1,600 MW, con apagones de hasta 20 horas diarias en la capital, y más de 376,000 habaneros carecen de acceso regular al agua potable.

El gas manufacturado era considerado por muchos el único servicio básico que funcionaba con relativa estabilidad, lo que convierte su falla en un símbolo más del colapso que vive la isla. Hasta el momento de esta publicación, la empresa no ha ofrecido ninguna actualización sobre el avance de las reparaciones ni una estimación de cuándo se restablecerá el suministro.

Un historial de averías recurrentes

Esta no es la primera vez que la red falla. El 12 de noviembre de 2025, una avería en la Planta No. 1 dejó sin gas a cinco municipios de La Habana.

El 8 de mayo de 2025, una rotura de tubería en la avenida 51 afectó a Playa y Marianao, obligando a una parada total de la Planta No. 2.

Más recientemente, entre el 3 y el 5 de junio, una parada programada de la Planta No. 1 se complicó por un «retorno de gas» imprevisto que retrasó el restablecimiento varios días. En todos esos casos, la empresa tampoco ofreció plazos precisos al momento de los comunicados.

Pese a este historial, el régimen anunció este año un plan de expansión para incorporar 25,000 nuevos clientes al servicio en la capital.