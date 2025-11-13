Avería deja sin servicio de gas manufacturado a cinco municipios de La Habana

Vídeos relacionados:

Una avería en una las plantas de producción de gas manufacturado en La Habana, ocurrida en la madrugada de este miércoles, dejó sin servicio a cinco municipios, según fuentes oficiales.

La Empresa de Gas Manufacturado informó en su canal en WhatsApp que a las 4:00 a.m. de este 12 de noviembre se reportó una rotura en la planta de producción No. 1, que “obligó a detener el servicio” en La Habana Vieja, Centro Habana, Cerro, 10 de Octubre y Plaza de la Revolución.

Captura de Facebook/CUPET

La entidad estatal señaló que “de manera inmediata se evaluó la situación y se trabajó en su solución”, pero no dio detalles sobre cuál fue el desperfecto que impidió el suministro del combustible a la población de esas localidades.

Horas después de la avería, en una nota informativa difundida en el perfil de Facebook de la Unión Cuba Petróleo (Cupet), la Empresa de Gas Manufacturado afirmó que ya había comenzado a restablecerse el servicio paulatinamente en los cinco municipios.

La paralización de la entrega del combustible generó descontento en los residentes en esas zonas, también afectados este miércoles por apagones y falta de agua en numerosos barrios.

Hasta el momento de publicar esta nota, no ha trascendido si fue restablecido por completo el servicio en toda la red.

Los problemas con el abastecimiento de gas manufacturado en la capital son parte de la ya crónica crisis energética que golpea a Cuba, en la cual incide también el persistente déficit de gas licuado del petróleo (GLP).

Las frecuentes roturas en la red que distribuye el gas manufacturado en La Habana y la escasez del GLP que se dispensa en las llamadas balitas, en esa y el resto de las provincias, agravan la crítica situación del combustible doméstico, que sigue afectando la mesa de los cubanos, mientras las autoridades continúan sin ofrecer una solución real al problema.