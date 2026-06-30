NASA: Casi 59 mil edificios estarían destruidos en Venezuela por los sismos

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Una evaluación experimental publicada este lunes por la NASA estima que aproximadamente 58,870 edificios resultaron probablemente dañados o destruidos en Venezuela como consecuencia del devastador doblete sísmico del 24 de junio de 2026.

El análisis fue elaborado por los investigadores Corey Scher y Jamon Van Den Hoek, de la Universidad Estatal de Oregón, mediante datos del radar del satélite Sentinel-1 del programa europeo Copernicus, y constituye la primera herramienta satelital de escala disponible para orientar los equipos de respuesta sobre el terreno.

El sismo principal, de magnitud 7.5, estuvo precedido apenas 39 segundos antes por un temblor de magnitud 7.2, con epicentros en el estado Yaracuy, cerca de San Felipe y Yumare, en el norte-centro del país.

Las sacudidas se propagaron con fuerza a lo largo de la costa central y hasta el área metropolitana de Caracas, en lo que se considera el terremoto más potente registrado en Venezuela desde 1900.

Para construir el mapa de daños, los investigadores compararon dos imágenes satelitales tomadas después del sismo —una el 24 de junio sobre la zona epicentral y otra el 25 de junio sobre el gran Caracas, incluyendo Petare y Antímano— con un banco de 65 imágenes de referencia captadas durante el año previo al desastre.

La técnica empleada, conocida como detección de cambio de coherencia, mide la estabilidad de la superficie entre dos pasadas del satélite: una pérdida súbita de coherencia indica cambios abruptos, como el colapso de estructuras.

Según la metodología, un edificio se clasifica como dañado cuando al menos el 50% de su huella cae sobre el mapa de pérdida de coherencia, con un umbral calibrado para mantener la tasa de falsas alarmas en o por debajo del 1% en zonas con sacudidas leves.

Aproximadamente el 75% del territorio seco evaluado fue cubierto exitosamente por las imágenes satelitales; las zonas sin datos corresponden a áreas donde los dos pases del radar no se solaparon, además de aguas abiertas y terrenos escasamente edificados al sur.

Los daños más graves se concentraron en la franja costera central y el corredor de Caracas, patrón consistente con la intensidad registrada por el sismo.

Datos del programa europeo Copernicus identificaron además 434 edificios completamente destruidos, con el 30% de las construcciones de Catia la Mar derrumbadas y un 6% de afectación en La Guaira.

En Caracas, los sectores de Los Palos Grandes, San Bernardino y Altamira concentraron los peores daños, con el colapso del residencial Petunia —de 14 pisos— y el edificio de Bancaribe, entre otras estructuras.

La propia NASA advierte que se trata de una evaluación preliminar y no validada en campo: «debe leerse como un indicador, no como un censo edificio por edificio», señala el documento.

El balance humano del desastre es catastrófico: el gobierno venezolano confirmó este lunes 1,719 muertos y 5,034 heridos, mientras la ONU estimó hasta 50,000 personas desaparecidas y un total de 6.76 millones de afectados.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) asignó Alerta Roja —su nivel máximo— y estimó con un 42% de probabilidad que el número final de víctimas podría situarse entre 10,000 y 100,000.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) calculó los daños directos en 6,700 millones de dólares, equivalentes al 6% del PIB venezolano, con un impacto total potencial de entre 10,050 y 20,100 millones.