Keiko Fujimori gana la presidencia en Perú

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Keiko Fujimori se convirtió este lunes en la presidenta electa de Perú tras completarse al 100% el conteo de actas de la segunda vuelta presidencial, según los resultados oficiales publicados por la ONPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

La candidata de Fuerza Popular obtuvo el 50,135% de los votos válidos, equivalente a 9,223,396 sufragios, frente al 49,865% y 9,173,755 votos del izquierdista Roberto Sánchez Palomino, de Juntos por el Perú.

La diferencia entre ambos fue de apenas 49,641 votos, uno de los márgenes más estrechos registrados en una elección presidencial peruana en las últimas décadas, según informó la BBC.

El balotaje tuvo lugar el 7 de junio en un clima de fuerte polarización política, y el procesamiento de actas observadas e impugnadas prolongó el escrutinio durante 22 días, en los que Sánchez llegó a tomar ventaja para perderla en la recta final.

Un factor decisivo fue el voto en el extranjero: Fujimori arrasó con el 63,4% de los sufragios emitidos fuera de Perú —184,435 votos frente a 106,338 de su rival—, con un respaldo del 76,5% entre los peruanos residentes en Estados Unidos.

El partido de Sánchez interpuso una demanda para anular los votos en el extranjero alegando irregularidades, pero el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ya había desestimado solicitudes previas por presentarlas fuera del plazo legal.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, negó cualquier narrativa de fraude y confirmó que la elección se desarrolló con «toda normalidad y regularidad».

El resultado aún debe ser proclamado formalmente por el JNE, organismo encargado de resolver las últimas impugnaciones y declarar oficialmente a la presidenta electa para el período 2026-2031.

De transcurrir el proceso sin incidentes, Fujimori asumiría el cargo el 28 de julio.

Tras conocerse el final del conteo, la propia Fujimori reaccionó en la red social X: «Esperamos la proclamación del JNE con mucha humildad, prudencia y responsabilidad. Cada vez estamos más cerca de iniciar un camino de orden y esperanza para todos los peruanos».

Con 51 años, Fujimori se convierte en la primera mujer elegida presidenta de Perú en las urnas por voto popular, ya que la exmandataria Dina Boluarte llegó al cargo en 2022 por sucesión constitucional tras la destitución de Pedro Castillo, no mediante elección directa.

Esta victoria llega en su cuarto intento consecutivo por la presidencia, tras perder los balotajes de 2011 frente a Ollanta Humala, de 2016 ante Pedro Pablo Kuczynski por apenas 42,000 votos, y de 2021 frente a Pedro Castillo.

Fujimori será además la novena persona en ocupar la presidencia de Perú en los últimos diez años, un país marcado por una profunda inestabilidad política en la que la mayoría de sus gobernantes abandonaron el cargo en medio de acusaciones de corrupción o procedimientos parlamentarios para destituirlos.

Su padre, el expresidente Alberto Fujimori, quien gobernó Perú entre 1990 y 2000, falleció el 12 de septiembre de 2024 a los 86 años sin ver a su hija llegar al poder.

Con los resultados consolidados y la proclamación del JNE como único paso pendiente, Fujimori hereda un país altamente polarizado y enfrenta el reto de lograr la estabilidad que eludió a todos sus predecesores recientes.