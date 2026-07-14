Revelan los primeros detalles de la gira del papa León XIV por Latinoamérica: Estos son los países que visitará

Papa León XIV en su primer Ángelus del año desde la residencia estival de Castel Gandolfo.

Una delegación del Vaticano llegó este martes a Uruguay para ultimar los preparativos de la primera gira latinoamericana del papa León XIV, un viaje que incluirá Uruguay, Argentina y Perú y cuyo anuncio oficial se espera para finales de julio.

La visita al país sudamericano fue confirmada por el cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, durante una rueda de prensa celebrada en la sede de la Conferencia Episcopal Uruguaya, según informaron Telenoche y ACI Prensa.

«El Papa viene en noviembre», afirmó Sturla, despejando los rumores que durante meses rodearon la esperada gira.

De acuerdo con el cardenal, el viaje se desarrollaría entre el 5 o 6 de noviembre y el 10 o 16 del mismo mes, y marcará la primera visita de León XIV al continente americano desde su elección como pontífice en mayo de 2025.

Aunque el Vaticano aún no ha divulgado el itinerario definitivo, Sturla aseguró que existen "muchos indicios" de que Uruguay será el primer país de la gira.

«Está el anhelo nuestro de que seamos los primeros visitados (...) y un poquito, podemos decir, hay muchos indicios de que va a ser así», expresó.

El arzobispo adelantó que Montevideo y el departamento de Florida ya forman parte del programa, mientras que una eventual visita a Paysandú continúa en evaluación.

«La idea es que vaya a un departamento del norte; posiblemente sea Paysandú, pero como no está confirmado no hay que levantar falsas expectativas», explicó.

Uno de los momentos más esperados podría producirse el 8 de noviembre, cuando León XIV presidiría una misa en Florida con motivo de la festividad de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona de Uruguay.

«Sería un regalazo para la Virgen y para todos que allí podamos celebrar la Santa Misa con el Papa», comentó Sturla.

En Montevideo, la delegación vaticana ya inspeccionó la zona de Casavalle, donde existe una alta probabilidad de que el pontífice visite el barrio El Borro, conocido por la intensa labor social de la Iglesia Católica.

«Es importante que conozca esas obras y que las personas que viven allí puedan encontrarse con el Santo Padre», señaló el cardenal.

Durante su estancia, León XIV sostendrá un encuentro privado con el presidente Yamandú Orsi, quien entregó personalmente la invitación al pontífice durante una visita al Vaticano.

En cambio, no está prevista una intervención ante el Parlamento uruguayo.

Sturla explicó que la decisión responde a la tradición de la Santa Sede de evitar escenarios que puedan generar controversias políticas.

«El Papa es un factor de unidad y, si algo suscita polémica, seguramente no hablará en el Parlamento», afirmó.

"No saben lo que se les viene"

A la conferencia también asistió Yago de la Cierva, profesor y coordinador de la reciente visita de León XIV a España, quien anticipó el impacto que tendrá el viaje.

«Lo que vengo a contarles es que no saben lo que se les viene», dijo, aunque aclaró que el itinerario definitivo y las fechas aún deben ser confirmados oficialmente por el Vaticano.

La visita convertirá a León XIV en el primer papa que pisa Uruguay en 38 años, desde el histórico viaje de Juan Pablo II en 1988.

Durante el pontificado de Francisco, entre 2013 y 2025, el país nunca recibió una visita papal, una ausencia que Sturla recordó al nuevo pontífice poco después de su elección.

«Santo Padre, lo esperamos. Francisco no visitó Uruguay ni Argentina, así que lo esperamos», relató.

Para el cardenal, la llegada de León XIV trasciende el ámbito religioso.

«La venida del Papa es una alegría enorme para la Iglesia, pero también para todo el país», concluyó, convencido de que Uruguay recibirá al pontífice «con los brazos abiertos».