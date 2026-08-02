Trece personas mueren al estrellarse avioneta que sobrevolaba las Líneas de Nazca en Perú

Una avioneta de la empresa peruana Aerodiana se estrelló este sábado en la zona de Pueblo Viejo, al sur de Perú, mientras realizaba un vuelo turístico sobre las Líneas de Nazca, dejando 13 muertos: 11 turistas y dos tripulantes, según informó la agencia EFE.
La aeronave había partido desde el terminal aéreo de Pisco después del mediodía, hora local, con destino a los geoglifos ubicados en el desierto de la región Ica, uno de los principales atractivos turísticos del país.
Según el guía turístico Juan Valdivia, testigo del suceso, «la nave aparentemente había completado el sobrevuelo y se acercaba al aeropuerto de Nazca cuando perdió comunicación con la torre de control y otra avioneta ubicada en el mismo radio vio el accidente».
Tras el impacto, la aeronave se incendió. No hubo sobrevivientes.
La municipalidad provincial de Nazca confirmó el siniestro en un comunicado oficial y expresó su «profundo pesar» por las víctimas.
La policía acordonó el lugar a la espera del fiscal de turno y de las autoridades de aeronáutica, responsables de determinar las causas del accidente.
La identidad y nacionalidad de los pasajeros no había sido confirmada oficialmente en los primeros reportes, aunque algunos medios señalaron de forma preliminar la posible presencia de turistas italianos entre las víctimas.
El accidente se produjo un día después de que la región Ica registrara una intensificación de los vientos Paracas, medidos por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) en hasta 50 kilómetros por hora en Pisco, lo que generó una tormenta de arena en la zona el viernes.
Las autoridades no han confirmado si las condiciones meteorológicas influyeron directamente en el siniestro.
El comunicado municipal señaló que «la investigación del accidente y la supervisión de las operaciones aeronáuticas corresponden a las autoridades competentes, quienes determinarán las causas y las responsabilidades conforme a ley».
Este accidente es el más mortífero registrado en la zona en años recientes y se suma a un historial documentado de siniestros en los vuelos turísticos sobre los geoglifos: en febrero de 2022 murieron siete personas, entre ellas tres neerlandeses y dos chilenos; en 2010 fallecieron seis en el estrellamiento de un Cessna 206; y en 2008 perdieron la vida cinco turistas franceses.
Las Líneas de Nazca, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994, son geoglifos trazados entre 200 a.C. y 600 d.C. que cubren unos 450 km² en el desierto del sur peruano y solo pueden apreciarse en su totalidad desde el aire.
Preguntas frecuentes sobre el accidente de avioneta en las Líneas de Nazca
CiberCuba te lo explica:
¿Qué ocurrió con la avioneta de Aerodiana en Nazca?
La avioneta de Aerodiana se estrelló en Pueblo Viejo, al sur de Perú, mientras realizaba un vuelo turístico sobre las Líneas de Nazca, resultando en la muerte de 13 personas. La aeronave había perdido comunicación antes del accidente.
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¿Cuántas personas murieron en el accidente de la avioneta en Nazca?
El accidente resultó en la muerte de 13 personas: 11 turistas y dos tripulantes. No hubo sobrevivientes tras el impacto y posterior incendio de la aeronave.
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¿Qué factores pudieron influir en el accidente de la avioneta en Nazca?
Aunque las autoridades no han confirmado oficialmente las causas, el accidente ocurrió un día después de que la región Ica experimentara fuertes vientos Paracas, que alcanzaron hasta 50 km/h, generando condiciones meteorológicas complicadas. Las condiciones climáticas adversas podrían haber influido en el siniestro.
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¿Cuál es el historial de accidentes en vuelos turísticos sobre las Líneas de Nazca?
El accidente del sábado es el más mortífero en años recientes, pero no el único. En febrero de 2022 murieron siete personas, y en 2010 y 2008 también se registraron accidentes fatales. Existe un historial documentado de siniestros en vuelos turísticos sobre los geoglifos de Nazca.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.