Trece personas mueren al estrellarse avioneta que sobrevolaba las Líneas de Nazca en Perú

Una avioneta de la empresa peruana Aerodiana se estrelló este sábado en la zona de Pueblo Viejo, al sur de Perú, mientras realizaba un vuelo turístico sobre las Líneas de Nazca, dejando 13 muertos: 11 turistas y dos tripulantes, según informó la agencia EFE.

La aeronave había partido desde el terminal aéreo de Pisco después del mediodía, hora local, con destino a los geoglifos ubicados en el desierto de la región Ica, uno de los principales atractivos turísticos del país.

Según el guía turístico Juan Valdivia, testigo del suceso, «la nave aparentemente había completado el sobrevuelo y se acercaba al aeropuerto de Nazca cuando perdió comunicación con la torre de control y otra avioneta ubicada en el mismo radio vio el accidente».

Tras el impacto, la aeronave se incendió. No hubo sobrevivientes.

La municipalidad provincial de Nazca confirmó el siniestro en un comunicado oficial y expresó su «profundo pesar» por las víctimas.

La policía acordonó el lugar a la espera del fiscal de turno y de las autoridades de aeronáutica, responsables de determinar las causas del accidente.

La identidad y nacionalidad de los pasajeros no había sido confirmada oficialmente en los primeros reportes, aunque algunos medios señalaron de forma preliminar la posible presencia de turistas italianos entre las víctimas.

El accidente se produjo un día después de que la región Ica registrara una intensificación de los vientos Paracas, medidos por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) en hasta 50 kilómetros por hora en Pisco, lo que generó una tormenta de arena en la zona el viernes.

Las autoridades no han confirmado si las condiciones meteorológicas influyeron directamente en el siniestro.

El comunicado municipal señaló que «la investigación del accidente y la supervisión de las operaciones aeronáuticas corresponden a las autoridades competentes, quienes determinarán las causas y las responsabilidades conforme a ley».

Este accidente es el más mortífero registrado en la zona en años recientes y se suma a un historial documentado de siniestros en los vuelos turísticos sobre los geoglifos: en febrero de 2022 murieron siete personas, entre ellas tres neerlandeses y dos chilenos; en 2010 fallecieron seis en el estrellamiento de un Cessna 206; y en 2008 perdieron la vida cinco turistas franceses.

Las Líneas de Nazca, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994, son geoglifos trazados entre 200 a.C. y 600 d.C. que cubren unos 450 km² en el desierto del sur peruano y solo pueden apreciarse en su totalidad desde el aire.