Carbón a 4,000 pesos: cocinar durante los apagones se vuelve otro lujo en Sancti Spíritus

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Un saco de carbón vegetal supera los 4,000 pesos cubanos en Sancti Spíritus, una cifra que hace apenas unos meses resultaba impensable y que representa más de la mitad del salario mensual promedio oficial de 6,930 pesos, según informó este lunes el medio estatal Radio Sancti Spíritus.

La confluencia de apagones prolongados y la crítica escasez de gas licuado ha empujado a miles de familias espirituanas a depender del carbón como único combustible disponible para cocinar, disparando su precio por la presión de la demanda, las intensas lluvias y la aplicación de nuevas normativas.

El carbón que predomina en la provincia es el de marabú, planta invasora de origen africano que cubre millones de hectáreas en Cuba y produce trozos apreciados por su aroma y lenta combustión.

La paradoja es llamativa: Sancti Spíritus tiene una larga tradición exportadora de este producto, con empresas como Forestal Integral, Flora y Fauna y la Agroindustrial de Granos Sur del Jíbaro que históricamente han abastecido mercados europeos como Alemania, Reino Unido, España y Portugal, mientras sus propios vecinos no pueden costearlo.

A nivel nacional, el precio del saco de carbón se ha más que duplicado en seis meses: de entre 900 y 1,400 pesos en diciembre de 2024 a entre 3,200 y 5,000 pesos en junio de 2026, según la provincia.

El gobierno provincial reconoció las dificultades para revertir esta situación. José Martínez Hernández, coordinador de Programas y Objetivos del Gobierno Provincial del Poder Popular, admitió públicamente que la producción enfrenta carencias de todo tipo: «La producción de carbón parte de un grupo de recursos que hoy están deficitarios: los recursos humanos, los hombres. Necesitan motosierras, aceite, gasolina. Hay que cambiar el método, volver a encadenarse con estos productores y crear un sistema de pago que estimule la producción».

La meta que plantea el régimen es que cada municipio logre autoabastecerse, incorporando a todas las entidades estatales en la producción mediante un esquema de financiamiento en divisas, no solo a las empresas exportadoras tradicionales.

Martínez también salió al paso de rumores que circularon semanas atrás en redes sociales sobre una supuesta prohibición de venta de carbón en la provincia.

«Tendremos que organizar, a partir de las producciones del sistema empresarial, una comercialización legal en mercados, placitas y puntos de venta, con personas que no especulen con los precios», indicó.

En contraste, el gobierno de Camagüey intentó fijar un precio oficial de 1,400 pesos por saco de 20 kilos desde el 21 de junio, frente a los 3,500 y 4,000 pesos que se manejan en el mercado informal de esa provincia.

La crisis energética que obliga a los cubanos a recurrir al carbón es la más grave de la historia del país. En mayo de 2026 se registró el récord histórico de 2,174 MW de déficit eléctrico, con el 70% del territorio afectado simultáneamente.

El domingo, el déficit alcanzó los 2,140 MW. Cuba dejó de recibir crudo venezolano desde noviembre de 2025 y México suspendió sus envíos en febrero de 2026, mientras la infraestructura termoeléctrica acumula averías constantes.

El gas licuado, la otra alternativa, alcanza entre 10,000 y 50,000 pesos en el mercado informal, o hasta 29 dólares por balita de 10 kilos en plataformas digitales, lo que lo convierte en un bien igualmente inaccesible para la mayoría.

Las autoridades sanitarias advierten que el carbón, aunque práctico, conlleva riesgos serios: su combustión genera monóxido de carbono, un gas incoloro e inodoro que en espacios cerrados puede provocar dolor de cabeza, náuseas, mareos, confusión y debilidad.

Los grupos más vulnerables son niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Cuba exportó carbón vegetal por 61,8 millones de dólares en 2023, siendo el noveno mayor exportador mundial, mientras sus ciudadanos enfrentan precios prohibitivos para acceder al mismo producto en su propio territorio.