Niño cubano al tocar la cafetera de su casa: «Está tiznada porque el comunismo lleva a esto»

Un niño cubano se convirtió esta semana en voz de millones al describir con una sola frase la realidad que vive su país: frente a una cafetera ennegrecida por el hollín del carbón, miró a la cámara y dijo sin titubear: «Está tiznada porque el comunismo es así. Porque el comunismo lleva a esto».
El momento quedó registrado en un video publicado en Facebook por su padre, Eyder Tamayo, que acumuló miles de vistas en pocas horas.
El clip, de poco más de dos minutos, muestra al padre del niño cocinando un pollo en una cazuela ennegrecida por el uso del carbón vegetal o la leña, mientras el menor narra la escena con una naturalidad que resulta más elocuente que cualquier análisis político.
La cafetera tiznada que aparece en el video resume, en un solo objeto doméstico, seis décadas de promesas incumplidas.
«Así nos tiene la situación de la Cuba esta», afirma el niño.
La imagen no es casual ni excepcional: es la norma para millones de cubanos.
Según datos del Food Monitor Program correspondientes a junio, el 80.4 % de los hogares cubanos vio afectada su capacidad de cocinar a causa de los apagones, y el 41 % debió recurrir a leña, carbón o kerosene como única alternativa para preparar sus alimentos.
El propio régimen reconoció este retroceso cuando, en marzo, Miguel Díaz-Canel ordenó «garantizar materiales para la cocción, desde carbón vegetal hasta leña», una instrucción que confirma el colapso energético y el abandono de cualquier pretensión de modernidad.
El video también conecta con la polémica más reciente en torno al gobernante cubano.
El niño invita a los espectadores a buscar «el último video» de su padre, que trata sobre «la utopía de Díaz-Canel», en referencia directa a las declaraciones que el mandatario ofreció la prensa extranjera: «La utopía está en el horizonte… ¿Para qué sirve la utopía? Para caminar».
La frase, tomada del escritor Eduardo Galeano, fue interpretada masivamente como una evasiva sin soluciones reales y desató una ola de burlas e indignación entre los cubanos en Internet.
El menor también aborda la cancelación del programa de parole humanitario, con una frustración que refleja la de miles de familias: «A ver, ¿por qué tuvieron que quitar el parol? Si no, hace rato que nos hubiese llegado el parol».
Ante ese panorama, el padre el video con una esperanza puesta en Washington: «Espero que Trump libere esto pronto», a lo que su hijo agrega: «Yo también confío».
El contexto alimentario que rodea la escena es igualmente grave.
El ministro de la Industria Alimentaria, Alberto López Díaz, admitió en junio que la canasta normada no había distribuido aceite, pollo ni yogurt en lo que iba de año. Según el Food Monitor Program, el 96.91 % de la población cubana no tiene acceso adecuado a alimentos y el 33.9 % de los hogares reportó hambre reciente.
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Energética y Alimentaria en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el video del niño cubano se volvió viral?
El video del niño cubano se volvió viral porque su comentario sobre la cafetera tiznada resonó con muchos al resumir la frustración generalizada con el régimen socialista y la situación actual en Cuba. Su declaración "Está tiznada porque el comunismo lleva a esto" capturó la atención y el sentimiento de millones de personas que viven en condiciones precarias debido a la crisis energética y alimentaria en la isla.
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¿Cuál es la situación actual de la crisis energética en Cuba?
Cuba atraviesa su peor crisis energética en décadas, con apagones que pueden durar hasta 36 horas en algunas provincias y un déficit de generación que supera los 2,000 megavatios. La escasez de combustible y gas licuado ha obligado a muchas familias a recurrir a leña y carbón para cocinar, métodos rudimentarios que resaltan el colapso del sistema energético administrado por el régimen durante décadas.
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¿Cómo afecta la crisis alimentaria a los cubanos?
La crisis alimentaria en Cuba es severa, con el 96.91% de la población sin acceso adecuado a alimentos. La escasez de productos básicos como aceite, pollo y yogurt ha sido reconocida por el propio gobierno, y el alto costo de los alimentos en el mercado informal hace que muchos cubanos no puedan satisfacer sus necesidades nutricionales diarias. Esto ha llevado a que un tercio de los hogares reporten que al menos un miembro se ha acostado con hambre.
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¿Qué ha dicho el gobierno cubano sobre cocinar con carbón y leña?
El presidente Miguel Díaz-Canel ha defendido el uso de carbón y leña como parte de una "resistencia creativa" ante la crisis energética. El gobierno promueve estos métodos como alternativas en ausencia de gas licuado y electricidad, a pesar de que reflejan un retroceso significativo en la calidad de vida de los cubanos. Esta postura ha sido criticada por muchos que ven en ella una admisión del fracaso del régimen para modernizar la infraestructura energética y mejorar las condiciones de vida.
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¿Qué medidas están tomando los cubanos ante la falta de recursos para cocinar?
Ante la falta de recursos, los cubanos están recurriendo a soluciones improvisadas como cocinar con leña y carbón, y en algunos casos, usando electrodomésticos rotos como fogones. Esta situación ha llevado a una creciente deforestación y a un aumento en la improvisación de cocinas colectivas entre vecinos, reflejando la desesperación por mantener un mínimo nivel de vida diaria en medio de la crisis.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.