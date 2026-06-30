Mundial 2026: Los Vikingos se acomodan en octavos

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Noruega derrotó a Costa de Marfil por 2-1 este martes en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, disputados en el AT&T Stadium de Dallas, y se clasificó para los octavos de final del torneo.

El marcador y los sucesos del partido reflejan un duelo de ida y vuelta que se resolvió en los minutos finales. Antonio Nusa abrió el marcador en el minuto 39 con un disparo que puso a los nórdicos en ventaja al descanso, aunque el extremo del RB Leipzig recibió tarjeta amarilla justo antes del pitido, lo que condicionó su continuidad sobre el césped.

Costa de Marfil reaccionó en la segunda mitad con una doble sustitución en el minuto 60. El recién ingresado Amad Diallo aprovechó su entrada para empatar el partido en el 74', en la jugada más destacada del conjunto africano. Los marfileños dominaron en córners (12 frente a tres) y generaron más tiros totales (12 frente a nueve), pero no lograron sostener la presión.

Noruega respondió con sus propios cambios: en el minuto 71 salieron tanto Sørloth como el propio Nusa, dando paso a Oscar Bobb y Andreas Schjelderup. Fue entonces cuando Erling Haaland, que había permanecido en el campo, apareció en el momento decisivo: en el minuto 86 anotó el 2-1 definitivo y dejó sin tiempo de reacción a los africanos.

Las estadísticas del encuentro muestran un partido equilibrado: posesión de 46% para Costa de Marfil frente a 54% de Noruega, cuatro tiros a puerta para cada equipo y seis faltas por bando. La única tarjeta amarilla del partido fue la de Nusa.

Con este resultado, Costa de Marfil queda eliminada del torneo pese a haber protagonizado un hito histórico: era la primera vez que la selección africana superaba la fase de grupos en un Mundial, tras llegar como segunda del Grupo E con seis puntos.

Noruega, por su parte, regresa a octavos de un Mundial por primera vez desde Francia 1998, 28 años después. Haaland suma ya cinco goles en el torneo —cuatro en la fase de grupos y uno en dieciseisavos—, consolidándose como uno de los máximos artilleros de esta edición.

Los noruegos se medirán a Brasil el 5 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en lo que será su siguiente prueba de fuego en este Mundial.