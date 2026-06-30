Militarizan cárcel en Las Tunas por juicio contra presos políticos de Cuba Primero

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La Prisión Provincial El Típico, en Las Tunas, amaneció este martes bajo un amplio despliegue de agentes de la Seguridad del Estado y otras fuerzas del régimen, mientras en su interior comenzó el juicio contra ocho activistas del movimiento opositor Cuba Primero, según denunció la organización Cubalex.

La vista oral se celebra dentro del propio penal, una decisión que, según la organización, impide el acceso de familiares, observadores independientes y ciudadanos, convirtiendo el proceso en un juicio sin publicidad efectiva.

Los ocho opositores permanecen detenidos desde marzo y abril de 2024 y, de acuerdo con Cubalex, ninguno está acusado de hechos violentos. La causa se sustenta en su pertenencia a Cuba Primero y en publicaciones críticas contra el Gobierno en redes sociales.

La Fiscalía solicita penas de entre seis y nueve años de prisión. Javier Reyes Peña enfrenta una petición de nueve años; Guillermo Carralero López y Adisbel Mendoza Barroso, ocho; Pedro Carlos Camacho Ochoa, Carlos Manuel Santiesteban Saavedra y Enrique González Infante, siete; y Maikel Hill Ramírez, seis.

El octavo procesado, Carlos Alberto McDonald Ennis, fue excarcelado bajo fianza pocos días antes del juicio debido al grave deterioro de su estado de salud. Según Cubalex, abandonó la prisión con apenas 48 kilogramos de peso, desnutrición severa, diabetes mellitus y un tumor en los senos nasales.

Las autoridades justificaron la celebración del juicio dentro del penal alegando la falta de combustible para trasladar a los acusados hasta el tribunal. Cubalex sostiene que ese argumento carece de respaldo legal y recuerda que la misma explicación ya había servido para suspender un intento anterior de celebrar el proceso, previsto para el 28 de mayo, cuando tampoco pudieron desplazarse los abogados defensores.

La organización afirma que la legislación procesal cubana establece que los juicios deben ser orales y públicos, y que las restricciones a ese principio solo pueden aplicarse en circunstancias excepcionales, como razones de seguridad nacional, orden público o moralidad, supuestos que, a su juicio, no concurren en este caso.

Asimismo, señala que la normativa vigente contempla alternativas, como el uso de medios tecnológicos, para garantizar la publicidad del proceso sin necesidad de trasladar a los acusados.

Antes del inicio del juicio, dos de los procesados, Javier Reyes Peña y Pedro Carlos Camacho Ochoa, fueron enviados a celdas de castigo desde el 20 de mayo bajo el argumento de «medidas de seguridad». Ambos habían contraído chikungunya durante su reclusión.

Cuba Primero es un movimiento opositor fundado por el empresario cubanoamericano Armando Labrador, residente en Miami, que promueve una transición democrática y la celebración de elecciones libres en Cuba. En julio de 2025, el Gobierno cubano lo incorporó a su lista nacional de personas y organizaciones vinculadas al terrorismo, una designación que no ha sido reconocida por organizaciones internacionales de derechos humanos.

El juicio se desarrolla en un contexto de creciente represión contra la disidencia. Según la organización Prisoners Defenders, Cuba registraba en mayo de 2026 un total de 1,281 presos políticos, la cifra más alta documentada por esa organización.

Cubalex exigió el «cese inmediato de la coacción militar en torno al tribunal» y responsabilizó al Estado cubano por la integridad física de los acusados y por el respeto de las garantías del debido proceso.