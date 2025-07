Armando Labrador responde tras ser incluido en la "Lista de Terroristas" del régimen cubano

Armando Labrador, empresario cubano radicado en Miami y líder del movimiento opositor Cuba Primero, ha respondido con firmeza a su inclusión en la nueva lista de presuntos terroristas publicada esta semana por el régimen cubano y entregada a la ONU.

“Si luchar por la libertad de Cuba es terrorismo, que me pongan en la lista”, dijo en una entrevista con el periodista Mario J. Pentón de Martí Noticias.

El gobierno de La Habana actualizó su Lista Nacional de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo, incluyendo a 62 personas y 20 organizaciones, entre ellas Cuba Primero, acusadas de fomentar actos contra la seguridad del Estado.

Labrador, visiblemente indignado pero sereno, rechazó tajantemente la acusación: “No soy un terrorista. Lo que hacemos es tirar proclamas, reunirnos, alzar la voz. No ponemos bombas ni asesinamos a nadie. Solo pedimos libertad para nuestro pueblo”.

Durante la entrevista, Labrador reveló que ha recibido amenazas directas, incluso contra sus seres queridos. “Me han llamado, me escriben, me dicen que saben dónde están mis hijos, mis hermanos… Nunca lo había hecho público, pero lo tomo en serio”, confesó. A pesar de ello, afirma que no piensa ceder ni detener su activismo. “Aquí estoy. Que hagan lo que quieran”, sentenció.

El movimiento Cuba Primero, fundado para articular la resistencia cívica dentro y fuera de la isla, ha sufrido una intensa represión. Labrador denunció que varios de sus miembros están en prisión por actividades pacíficas. “Les están pidiendo hasta ocho años por reunirse en una casa o por protestar. Hay muchachas con 22 años que están cumpliendo condenas de más de una década. ¿Quiénes son los verdaderos terroristas?”, cuestionó.

Labrador no llegó a esta lucha por casualidad. Carga una historia familiar que ha moldeado su compromiso. “Mi abuelo fue fusilado, mi padre es preso político. Desde niño crecí con esas historias. Mi familia muchas veces ha querido que me despegue de esa historia y me olvide de Cuba, pero no puedo”, dijo.

"Yo quisiera que todos los cubanos levantaran su voz. Creo que todos los cubanos deberían levantarlo por moral, por ética, porque no es fácil ver a tu Cuba en la situación que está, que todos los cubanos la vemos. Todos los que viajan a Cuba llegan de Cuba asombrados de la situación que viven. Pero sin una reacción, siguen ahí mirando y no se unen a esta causa que deberíamos unirnos todos los de dentro y los de fuera", comentó.

Para él, el 11 de julio de 2021 marcó un antes y un después. “Ver ese pueblo en la calle me conmovió. Sentí que también tenía que hacer más, levantar más mi voz. Y desde entonces no he parado”.

La inclusión en esta lista, publicada oficialmente por el Ministerio del Interior en la Gaceta Oficial y entregada a organismos internacionales, ha sido interpretada por muchos como una estrategia de amedrentamiento en vísperas del cuarto aniversario del 11J, cumplido este viernes.

“Nos quieren callar con listas, amenazas y cárcel. Pero nosotros seguimos”, dijo Labrador, destacando el valor de los presos políticos que siguen resistiendo desde las cárceles del régimen.

“Tenemos hombres y mujeres valientes. Algunos han cedido bajo tortura, y es comprensible. Pero me quedo con los que se mantienen firmes, que me dicen desde la prisión: ‘Viva Cuba Primero’. La admiración es para ellos, no para mí”, afirmó.

Labrador criticó la doble moral del régimen, recordando que llegó al poder mediante la violencia y ha impuesto el miedo por más de seis décadas. “Fidel Castro asaltó cuarteles, puso bombas. Cumplió tres años de una condena en condiciones privilegiadas. Y hoy nos acusan a nosotros de terrorismo por tirar una proclama o hacer una reunión en casa”.

El empresario, dueño de la famosa clínica estética My Cosmetic Surgery, aseguró que la represión se intensificará, pero que la lucha continúa. “Esto no se detiene. Cuba merece volver a ser un país próspero, como lo fue antes del 59. Un país sin odio, donde se pueda vivir en paz”.

Preguntas frecuentes sobre la inclusión de Armando Labrador en la lista de terroristas del régimen cubano