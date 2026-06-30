Padre cubano vende tomacorrientes para dar comida a sus hijos

Un padre en Santiago de Cuba salió a la calle un domingo por la tarde cargando a su hija pequeña en brazos e intentando vender dos tomacorrientes, con el único propósito de conseguir dinero para comprar espaguetis y alimentar a sus cuatro hijos. La escena fue captada en video por Noel Borges y publicada en su perfil de Facebook.

Según relató el hombre al propio Borges, uno de sus hijos padece autismo y la familia entera se encuentra albergada en una escuela por falta de vivienda, sin recursos para darles de comer a los niños.

«¿Qué tú andas vendiendo? Dos tomacorrientes de su casa, de su casa. Para comprar, aunque sea, dos paquetes de espagueti para darle de comer a su niña», describió Borges en el video mientras enfocaba al hombre y a la pequeña.

Borges, quien grabó el encuentro desde su propia casa en Santiago de Cuba, decidió intervenir de inmediato y les dio un litro de aceite, galletas, un trozo de jamón, un paquete de espagueti, un paquete de arroz y cinco paquetitos de refresco.

Además, le devolvió los tomacorrientes con una advertencia directa: «Lléveselo y no lo venda, que después le va a hacer falta en la casa».

«Dele de comer hoy a los niños, y mañana, y bueno, ya veremos mañana qué otra cosa pasa», dijo Borges al cerrar el gesto.

El propio autor del video explicó su motivación con claridad: «Lo hago por ayudar a esos niños que no tienen culpa de nada, ni saben la situación que estamos viviendo».

La historia de este padre no es un caso aislado. La venta de pertenencias domésticas —electrodomésticos, muebles, incluso viviendas completas— se ha normalizado en Cuba como estrategia de supervivencia. Recientemente, un médico oncólogo de la Isla de la Juventud fue multado en 2026 por vender ropa usada para poder comer, en otro episodio que se viralizó en redes sociales.

La crisis alimentaria que atraviesa la Isla es la más grave en décadas. Según el Food Monitor Program, el 96-97% de los cubanos ha perdido capacidad adquisitiva para alimentos, y el 33.9% de los hogares reportó que algún miembro se fue a dormir con hambre en los últimos 30 días, frente al 24.6% registrado en 2024. El 9% de los niños menores de cinco años sufre privación nutricional grave, y casi la mitad de los estudiantes de primaria no recibe comida en la escuela.

La producción agrícola nacional cayó un 67% en los últimos cinco años, y Cuba importa aproximadamente el 80% de lo que consume. El conglomerado militar GAESA ha sido señalado por organizaciones independientes como responsable de agravar la crisis al monopolizar divisas, importaciones y distribución de alimentos.

La crisis de vivienda agrava aún más el cuadro: miles de familias permanecen albergadas en centros temporales tras los huracanes Oscar y Melissa, en 2024 y 2025 respectivamente, situación que el padre del video describió como la suya propia.

El 80% de los cubanos considera que la situación actual es peor que el Período Especial de los años 90, según datos de 2026. Mientras tanto, el trabajo infantil avanza en la Isla, con casos documentados de menores de 10 y 14 años trabajando en la calle para contribuir al sustento familiar.