Organización independiente acusa a GAESA de agravar crisis alimentaria en Cuba

La crisis económica en Cuba ha agudizado la pobreza (Imagen de referencia) Foto © CiberCuba

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El observatorio independiente Food Monitor Program (FMP) presentó una contribución ante el Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación en la que acusa directamente a GAESA de agravar la crisis alimentaria en Cuba mediante el monopolio sobre divisas, importaciones y cadenas de distribución de alimentos.

El documento, elaborado en respuesta a una convocatoria de la ONU sobre concentración del poder corporativo en sistemas alimentarios globales, señala que GAESA —el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR)— ha convertido el acceso a los alimentos en un mecanismo de extracción de divisas.

«La lógica rentista de la élite militar en Cuba frena el incremento de la producción nacional en favor de la importación de alimentos», afirma FMP en el informe.

Según la organización, GAESA ha «plataformizado» el acceso a los alimentos usando a la diáspora cubana como mercado cautivo, mientras el monopolio sobre importaciones y distribución deja a los ciudadanos sin acceso a productos básicos «especialmente cuando estos se comercializan en divisas inaccesibles para muchos cubanos».

El informe advierte que el hambre se agrava en Cuba: el 96% de los cubanos ha perdido capacidad de adquisición de alimentos, según la Encuesta de Seguridad Alimentaria 2024 de FMP, que consultó a 2,703 hogares.

La producción nacional de alimentos cayó 67% en los últimos cinco años, mientras Cuba importa aproximadamente el 80% de lo que consume.

Empresas bajo la dirección de GAESA, como Flora y Fauna S.A., centralizan y restringen el acceso popular a recursos naturales alimentarios —cárnicos, productos del mar y carbón vegetal— que la misma empresa exporta en mercados competitivos, según el documento.

El informe también recoge testimonios de productores cubanos que describen su exclusión de las decisiones sobre su propia actividad: «No es justo que nosotros, los que vivimos y trabajamos la tierra, no tengamos el control sobre lo que producimos, cómo lo hacemos o a quién le vendemos».

Otro testimonio recogido por FMP refleja la misma frustración: «Las organizaciones campesinas han tenido su espacio en algunas discusiones de políticas agrarias, pero al final, parece que las decisiones vienen de arriba y nosotros solo estamos ahí para hacer bulto».

Los pequeños emprendedores privados enfrentan topes de precios, alzas tributarias, restricciones de importación y una burocracia provincial que bloquea su desarrollo, según la organización.

FMP califica la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Ley SAN, Nº 148/2022) y las «63 medidas para dinamizar la agricultura» como documentos de legitimación sin participación real de los actores del sistema alimentario.

El observatorio advierte además que GAESA concentra miles de millones mientras el pueblo cubano padece escasez, y que no existen mecanismos judiciales independientes capaces de procesar demandas contra el conglomerado militar.

«En Cuba no existe separación de poderes ejecutivo y legislativo, por lo que esta funciona como respaldo legal y aparato legitimador de las políticas oficiales», señala el informe.

La Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria 2025 de FMP, con 2,513 respuestas válidas, reveló que el 33.9% de los hogares tuvo al menos un miembro que se fue a dormir con hambre en los últimos 30 días, frente al 24.6% registrado en 2024, lo que evidencia un deterioro sostenido que la organización atribuye directamente al modelo de control centralizado impuesto por la dictadura cubana.