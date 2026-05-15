«Los niños están sin comer»: El desgarrador grito de una madre cubana durante una protesta en La Habana

Una madre cubana captada por el periodista Patrick Oppmann, de CNN, durante una protesta en La Habana resumió en pocas palabras la tragedia que vive el pueblo cubano: «Los niños están sin comer, sin ir a la escuela, estamos desesperados».

Oppmann publicó este viernes el video del testimonio, grabado la noche anterior en medio de las manifestaciones que sacudieron la capital cubana entre el 13 y el 15 de mayo, impulsadas por apagones prolongados y escasez extrema de alimentos.

«Las mujeres estamos allá, ya hemos bajado 20 libras y los nervios muy mal, porque no tenemos cómo sustentar a los niños. Los hombres en las casas sin trabajo, desesperados ya. Ya no tenemos más, no somos seres humanos», afirmó la mujer con la voz quebrada.

La madre describió una situación límite: «La comida que tenemos en el frío, ya mañana no tenemos comida. Ni comida, ni trabajo, ni dinero».

El estallido de protestas comenzó el 13 de mayo cuando vecinos de San Miguel del Padrón se manifestaron frente a la sede del Gobierno municipal con la consigna «¡Corriente y comida!», en una de las expresiones más visibles del malestar acumulado.

La Embajada de Estados Unidos en La Habana registró «numerosos informes de protestas en toda La Habana» ese mismo día y emitió una alerta de seguridad el 14 de mayo por los apagones y la agitación social.

Las palabras de esta madre no son un caso aislado. Según el Food Monitor Program (FMP), el 96,91% de la población cubana carecía de acceso adecuado a alimentos en abril de 2026, y casi uno de cada tres hogares reportó que al menos un miembro se fue a dormir con hambre en los 30 días previos.

Un informe del FMP de abril documentó niveles críticos de inseguridad alimentaria en cinco provincias: La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Guantánamo y Santiago de Cuba.

El 79,75% de los encuestados por el FMP atribuyó el desabastecimiento a la deficiente administración estatal, no al embargo estadounidense.

La crisis alimentaria se agrava por los apagones de hasta 24-25 horas diarias, con un déficit eléctrico de 1,885 MW, que afectan directamente la refrigeración, el transporte y la distribución de alimentos.

El 80% de los hogares cubanos reportó que los cortes de electricidad afectaron la preparación de alimentos, y el 48,3% perdió comida por falta de refrigeración.

El Programa Mundial de Alimentos identificó a Cuba como país con fuertes problemas de disponibilidad alimentaria en su planificación 2026-2030, documentando caídas en importaciones de leche en polvo de 71%, maíz de 75% y trigo de 58%.

Las protestas de jóvenes en las calles de La Habana se inscriben en una ola de movilizaciones que Cubalex cifró en 229 protestas solo en marzo de 2026, la cifra mensual más alta desde que se lleva el registro.

Las muertes por desnutrición en Cuba aumentaron un 74% entre 2022 y 2023, pasando de 43 a 75 casos según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, una tendencia que el deterioro de 2026 amenaza con agravar aún más.