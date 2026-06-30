Cuba seguirá con apagones de más de 2,000 MW este martes

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Cuba enfrenta este martes otra jornada de cortes masivos de electricidad: la Unión Eléctrica pronostica una afectación de 2,082 MW durante el horario pico nocturno, con una disponibilidad de apenas 1,148 MW frente a una demanda máxima prevista de 3,200 MW, lo que arroja un déficit esperado de 2,052 MW.

Según la nota informativa del organismo estatal, el lunes el servicio eléctrico tuvo interrupciones durante las 24 horas, incluyendo la madrugada, por falta de capacidad de generación. La mayor afectación se registró a las 20:50 de la noche, cuando el déficit alcanzó los 2,140 MW con impacto en todas las provincias del país.

Tres unidades termoeléctricas permanecen en avería: la Unidad 6 de la Termoeléctrica Máximo Gómez, en la Zona Especial del Mariel; la Unidad 6 de la Termoeléctrica Diez de Octubre, en Nuevitas; y la Unidad 2 de la Termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, en Felton.

Otras cuatro instalaciones están en mantenimiento: la Unidad 5 de Máximo Gómez, la Unidad 3 de la Termoeléctrica Ernesto Guevara De La Serna en Santa Cruz, las Unidades 5 y 6 de la Termoeléctrica Antonio Maceo en Renté, y la Unidad 5 de Diez de Octubre.

A esto se suma que 106 centrales de generación distribuida permanecen fuera de servicio por falta de combustible, junto con la Patana de Regla, la Patana de Melones, el Central Fuel de Mariel y el Central Fuel de Moa.

Los 54 parques solares fotovoltaicos generaron el lunes 5,011 MW/hora con una potencia máxima de 708 MW, pero su aporte desaparece en las horas nocturnas, precisamente cuando la demanda alcanza su punto más alto y el sistema colapsa.

El panorama de este martes se produce apenas cinco días después del récord histórico de déficit eléctrico en Cuba, registrado el 25 de junio cuando la afectación llegó a 2,208 MW.

La Termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor planta del país, se reincorporó al sistema en la madrugada del lunes, pero su regreso no alivió la crisis: a las seis de la mañana la disponibilidad total era de apenas 1,100 MW frente a una demanda de 2,800 MW. La planta acumula 16 salidas del sistema en lo que va de 2026 y no recibe mantenimiento capital desde 2010, con daños en más de 500 tubos del economizador.

El director de la planta, Román Pérez Castañeda, reconoció en mayo que la central necesita 180 días de parada para una intervención a fondo, pero admitió que «la situación del país todavía no lo permite».

Las causas de la crisis son estructurales: décadas sin inversión en infraestructura, termoeléctricas envejecidas y la interrupción desde enero de 2026 del suministro de petróleo venezolano, que aportaba entre 25,000 y 30,000 barriles diarios. El impacto sobre la población es devastador: apagones de 20 a 24 horas diarias en La Habana, cortes superiores a 48 horas en Granma y Santiago de Cuba, y hasta 85 horas consecutivas sin electricidad en Matanzas. Entre marzo y abril de 2026 se registraron más de 2,300 protestas vinculadas a los cortes, en el marco del peor colapso energético de la historia reciente de Cuba.